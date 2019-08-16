Son Dakika Haberleri: Serdar'dan boşanan Chloe, annesiyle tatile çıktı! Annesini görenler gözlerine inanamadı
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Serdar'dan boşanan Chloe, annesiyle tatile çıktı! Annesini görenler gözlerine inanamadı

1 saat önce

Geçtiğimiz günlerde Serdar Ortaç'la yollarını ayıran Chloe Loughnan, annesiyle tatile çıktı. Loughnan'ın annesini görenler, gözlerine inanamadı.

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Geçtiğimiz günlerde, 5 yıllık evliliklerini noktalayan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çifti, ani ayrılıklarıyla magazin dünyasında bomba etkisi yaratmıştı.
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Adliye çıkışında, gazetecilere ''Severek ayrıldık'' açıklaması yapan Chloe, boşanma sonrası annesiyle küçük bir tatile çıktı.
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Kızına destek olmak için İrlanda'dan İstanbul'a gelen 43 yaşındaki Lucy Loughnan, güzelliğiyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.
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Instagram'da sık sık annesiyle fotoğraf paylaşan Chloe'nin fotoğrafları, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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Genç görüntüsüyle büyük beğeni toplayan annenin, Chloe Laughnan'ın ablası gibi durduğu yorumu yapıldı.
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Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:42 
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