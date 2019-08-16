Serdar'dan boşanan Chloe, annesiyle tatile çıktı! Annesini görenler gözlerine inanamadı

Kızına destek olmak için İrlanda'dan İstanbul'a gelen 43 yaşındaki Lucy Loughnan, güzelliğiyle sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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