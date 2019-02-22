Sevgilisinin 14 Yaşındaki Kızını Sapkın Fanteziye Kurban Edip, Parçalara Ayırdı
55 dakika önce
2016 yılında ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'nde yaşanan olayda 46 yaşındaki caninin, sevgilisinin 14 yaşındaki kızını sapkın fanteziye kurban edip, cesedini parçalara ayırdığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz salı günü duruşmaya çıkan çift suçunu itiraf etti.
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2016 yılında yaşanan kan dondurucu cinayetin başrolü 46 yaşındaki Jacob Sullivan ve 44 yaşındaki sevgilisi Sara Packer'den üç yıl sonra kan donduran itiraflar geldi.
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46 yaşındaki Jacob Sullivan, sevgilisinin evlat edindiği 14 yaşındaki kızı Grace Packer'a önce tecavüz etti.
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Ufak kızı boğarak öldürdükten sonra da cesedini parçalara ayırdı. Kızın cesedi aylar boyunca kedi kumunda saklandı. Avcılar, bir tarlaya bırakılan parçaları 2016 Ekiminde bulduğunda aylar geçmişti.
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Bütün bunları öldürdüğü Grace Packer'ı evlat edinen 44 yaşındaki sevgilisi Sara Packer'ın gözleri önünde yaptı.
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2016'da ABD'nin Pensilvanya Eyaleti'nde gerçekleşen olayda beklenen itiraf Salı günü yapıldı.
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Bütün olanların gerekçesi 'sapkın bir cinsel fantezi' olarak açıklandı.
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Önümüzdeki ay cani ikili tekrar mahkeme karşısına çıkacak.
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İkisinin de müebbet hapis ya da idam cezasına çarptırılmaları bekleniyor.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 08:37
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