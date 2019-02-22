Sevgilisinin 14 Yaşındaki Kızını Sapkın Fanteziye Kurban Edip, Parçalara Ayırdı

2016 yılında yaşanan kan dondurucu cinayetin başrolü 46 yaşındaki Jacob Sullivan ve 44 yaşındaki sevgilisi Sara Packer'den üç yıl sonra kan donduran itiraflar geldi.

46 yaşındaki Jacob Sullivan, sevgilisinin evlat edindiği 14 yaşındaki kızı Grace Packer'a önce tecavüz etti.

Ufak kızı boğarak öldürdükten sonra da cesedini parçalara ayırdı. Kızın cesedi aylar boyunca kedi kumunda saklandı. Avcılar, bir tarlaya bırakılan parçaları 2016 Ekiminde bulduğunda aylar geçmişti.

Bütün bunları öldürdüğü Grace Packer'ı evlat edinen 44 yaşındaki sevgilisi Sara Packer'ın gözleri önünde yaptı.

Bütün olanların gerekçesi 'sapkın bir cinsel fantezi' olarak açıklandı.

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İkisinin de müebbet hapis ya da idam cezasına çarptırılmaları bekleniyor.