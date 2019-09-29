Sevgilisinin boğazını keserek öldürmüştü! Katil direk dansçısı davasında kan donduran bir gelişme yaşandı

1 2013 yılında, sevgilisi Wayne Amey'i cinsel ilişki sırasında öldüren Avustralyalı direk dansçısı Robyn Lindholm davasında, tüyler ürperten bir gelişme yaşandı.

2 Sevgilisini boğazını keserek öldüren Robyn Lindhom, bu korkunç cinayetten 25 yıl hapis cezası almıştı. Katil direk dansçısı bu cinayeti işlediğinde, eski nişanlısı George Stepleton da 2005 yılından beri kayıptı.

3 Polis, Stepleton'un öldürüldüğünü düşünüyor ancak konuyla ilgili herhangi bir delile ulaşamıyordu.

4 Nişanlısının kayıp olduğu dönem, birlikte olduğu Wayne Amey'i cinsel ilişki sırasında öldüren katil direk dansçısı Robyn Lindholm, gerçeği aynı koğuşta kaldığı bir arkadaşına anlattı.

5 Lindhom'un itirafına göre, nişanlısı George Stepleton'u, 2013 yılında cinsel ilişkiye girerken boğazını kestiği sevgilisi Wayne Amey'e öldürtmüştü. Bu olaydan 8 yıl sonra da nişanlısını öldüren sevgilisini katletmişti.

6 Gerçekleri anlattığı arkadaşının durumu yetkilileri bildirmesi üzerine yeniden yargılanan Robyn Lindhom'un müebbet hapis cezası alması bekleniyor.