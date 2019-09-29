Sevgilisinin boğazını keserek öldürmüştü! Katil direk dansçısı davasında kan donduran bir gelişme yaşandı
22 dakika önce
2013 yılında sevgilisinin boynunu keserek öldüren Avustralyalı direk dansçısı Robyn Lindholm davasında, yeni bir gelişme yaşandı.
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2013 yılında, sevgilisi Wayne Amey'i cinsel ilişki sırasında öldüren Avustralyalı direk dansçısı Robyn Lindholm davasında, tüyler ürperten bir gelişme yaşandı.
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Sevgilisini boğazını keserek öldüren Robyn Lindhom, bu korkunç cinayetten 25 yıl hapis cezası almıştı. Katil direk dansçısı bu cinayeti işlediğinde, eski nişanlısı George Stepleton da 2005 yılından beri kayıptı.
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Polis, Stepleton'un öldürüldüğünü düşünüyor ancak konuyla ilgili herhangi bir delile ulaşamıyordu.
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Nişanlısının kayıp olduğu dönem, birlikte olduğu Wayne Amey'i cinsel ilişki sırasında öldüren katil direk dansçısı Robyn Lindholm, gerçeği aynı koğuşta kaldığı bir arkadaşına anlattı.
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Lindhom'un itirafına göre, nişanlısı George Stepleton'u, 2013 yılında cinsel ilişkiye girerken boğazını kestiği sevgilisi Wayne Amey'e öldürtmüştü. Bu olaydan 8 yıl sonra da nişanlısını öldüren sevgilisini katletmişti.
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Gerçekleri anlattığı arkadaşının durumu yetkilileri bildirmesi üzerine yeniden yargılanan Robyn Lindhom'un müebbet hapis cezası alması bekleniyor.
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29.9.2019 10:33:45. #1.11#
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