Sevgilisiyle birlikte yaşadığı eve fantezi koltuğu taşırken görüntülenen ünlü model, sessizliğini bozdu!

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"Karşımdaki insana sevgimi gösterme konusunda çok iyiyim. Yatakta da öyle... Genelde zor zevk aldığım için hep karşı tarafı mutlu eden insan olurdum. Bana göre karşımdaki insana verilebilecek en güzel hediye tatmin edilmek. Eskiden gece kulüplerine giderdim ama artık evde kalıp cinsel ilişkiye girmeyi tercih ediyorum''