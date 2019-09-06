Sevgilisiyle birlikte yaşadığı eve fantezi koltuğu taşırken görüntülenen ünlü model, sessizliğini bozdu!
1 saat önce
Geçtiğimiz aylarda, sevgilisi Ashley Benson ile yaşadıkları eve 2 bin 700 TL'lik bir fantezi koltuğu taşırken görüntülenen ünlü model Cara Delevingne, ilişkisi hakkında ilk kez konuştu.
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27 yaşındaki Londra doğumlu ünlü model Cara Delevingne ve 29 yaşındaki güzel oyuncu Ashley Benson'ın aşkı, magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.
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Aşkları hakkında adeta konuşmama yemini eden ve kameralardan uzak bir ilişki yaşamayı tercih eden çift, basının yoğun ilgisine daha fazla dayanamadı.
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Elle'ye konuşan Delevingne, bu zamana kadar ilişkileri hakkında konuşmama sebebi olarak, yaşadığı şeyin çok 'kutsal' olduğu ve büyüyü bozmak istemediğini söyledi.
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İnsanların, ilişkileri hakkında söylediklerini umursamadığını belirten Delevingne, ''İnsanlar ilişkimiz hakkında kendi varsayımlarını yapıyor.
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Hiçbir zaman gözler önünde sergilediğim bir ilişki yaşamadım ya da başka birinin fotoğrafını paylaşmadım. Bu ilişkim ise farklı.'' dedi.
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Ünlü model, ''Utanç duyduğum için bu konu hakkında konuşmadığımın düşünülmesini istemem'' diyerek yaşadığı şeyden gurur duyduğunu söyledi.
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''Yanınızda biri varken, dünyayla yüzleşirken tek başına olmamak inanılmaz bir duygu." diyen Delevingne, sevgilisi Ashley Benson'a övgüler yağdırdı.
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Delevingne ve Benson çifti, geçtiğimiz aylarda, evlerine 360 pound değerindeki (yaklaşık 2 bin 700 TL) cinsel ilişki koltuğu taşırken görüntülenmişlerdi.
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Sosyal medyada olay olan bu görüntülerden sonra akıllara, Cara Delevingne'nin geçmiş röportajlarındaki şu sözleri geldi:
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"Karşımdaki insana sevgimi gösterme konusunda çok iyiyim. Yatakta da öyle... Genelde zor zevk aldığım için hep karşı tarafı mutlu eden insan olurdum. Bana göre karşımdaki insana verilebilecek en güzel hediye tatmin edilmek. Eskiden gece kulüplerine giderdim ama artık evde kalıp cinsel ilişkiye girmeyi tercih ediyorum''
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6.9.2019 12:52:11. #1.12#
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