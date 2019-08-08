Sevişme sahnesini kabul etmeyen oyuncu diziden kovuldu! İşte rol aldıkları dizilerden kovulan ünlüler

1 Nurana Bagieva/ Göç Zamanı Azeri oyuncu Nurana Bagieva, Göç Zamanı adlı dizide kendisine yazılan sevişme sahnesini oynamak istemediği için diziden çıkarıldı. Cinsel içerikli bir sahnede oynamayı reddeden Bagieva'ya, dizinin ilerleyen bölümlerinde ölüm sahnesi yazıldı ve böylelikle, güzel oyuncu diziden çıkarılmış oldu.

2 Su Kutlu/ Güzel Köylü 28 yaşındaki güzel oyuncu Su Kutlu, Muğla'da eğlenmek için gittiği bir barda olay çıkarınca, o dönem rol aldığı Güzel Köylü dizisinin kadrosundan çıkarıldı. Yönetmen, Kutlu'nun kadrodan çıkarılma sebebini, ''Hem gittiği mekana, hem de dizinin imajına zarar veren davranışlarda bulundu'' sözleriyle açıkladı.

3 Hande Subaşı/ Elveda Rumeli Bir döneme damga vuran Elveda Rumeli dizisinde 'Vahide' karakterine hayat veren Hande Subaşı, annesi yüzünden dizinin kadrosundan çıkarıldı. İddiaya göre dizi ekibi, Subaşı'nın annesinin her şeye müdahale etmesinden illallah etmişti. Diziden çıktıktan sonra yerine Berrak Tüzünataç getirilen Subaşı, konuyla ilgili şunları söyledi: "Bu ayrılığın nedeni ne benim ekiple bir problem yaşamam, ne de annemin işlerime karışması. Tamamen sözleşmenin maddeleri konusunda kanal ile uyuşma sağlayamamış olmamız. Ekipten ayrıldığım için üzüldüm. Annemin karışmasına gelince, o bir şeye karışmıyor ama benim menajerim olarak tabi ki yanımda geliyor. 4 yıldır bu camianın içindeyim. Kendi başıma dünyayı gezdim. Annem bu sefer yanımdaydı çünkü 4 aydır menajerliğimi o yapıyor"

4 Selen Seyven/ Kocamın Ailesi Bir dönem, Kocamın Ailesi dizisinde başrol oynayan Selen Seyven, tek gözü morarmış fotoğrafının altına düştüğü not yüzünden işinden oldu. Seyven'in olay yaratan notu şöyleydi, "İş ahlakı böyle bir şey. Gözün çıkıp eline düşse de sahneleri çekersin. Seni senden başkası bu nankör meslekte düşünmez." Bu paylaşımından kısa bir süre sonra dizi kadrosundan çıkarılan Seyven'in, şikayetleri yüzünden diziden kovulduğu iddia edildi.

5 Selin Demiratar/ Adanalı Adanalı'da 'İdil' karakterine hayat veren Selin Demiratar'ın dizideki ayrılığı da epey olaylıydı. İddiaya göre Demiratar, sette sürekli kapris yapıyor, sabah akşam suşi ve kebap istiyor, çekim yerlerini beğenmiyor ve tüm bunlara rağmen istenen performansı gösteremiyordu. Yapım ekibinin sinirlerini zorlayan Demiratar'ın kaprisleri, yapımcıların kulağına gitti. Oyuncunun kendisine çekidüzen vermesi için defalarca konuşuldu ancak sonuç değişmedi. Bunun üzerine Selin Demiratar'a ilerleyen bölümlerde ölüm sahnesi yazıldı ve genç oyuncu diziye veda etmek zorunda kaldı. İddiaya göre Demiratar, dizide öldürüleceğini öğrenince, yapımcılara yalvarmıştı ancak karar çoktan alınmıştı.



6 Gonca Vuslateri/ Gönül İşleri Gonca Vuslateri'nin, Gönül İşleri dizisinden kovulması magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı. Çekim aracında, rol arkadaşı Can Yaman'la öpüşürken yakalanan Vuslateri, ilerleyen bölümlerde reyting getirmediği gerekçesiyle kadrodan çıkarıldı. Bu olay magazin kulislerinde uzun bir süre konuşulmuştu.

7 Dağhan Külegeç/ Kavak Yelleri Kavak Yelleri'nin haşarı Efe'si olarak bilinen Dağhan Külegeç, dizideki ani ölümüyle sevenlerini yıkmıştı. İddialara göre Külegeç'in dizideki ani ayrılığının sebebi, yönetmen Jale İncekol ile tartışması ve tartışma esnasında İncekol'un kafasına sandalye fırlatmasıydı. Sandalye fırlatma iddialarını yalanlayan Külegeç, ilerleyen bölümlerde diziye geri döndü fakat sağlık sorunları sebebiyle yeniden çıkmak zorunda kaldı.

8 Ceren Hindistan/ Sakarya-Fırat Güzel oyuncu Ceren Hindistan, rol aldığı Sakarya-Fırat dizisinde, çekim takvimini aksattığı ve sete zamanında gelmediği için kadro dışı bırakıldı.

9 Doğa Bekleriz/ Evimin Erkeği Bir dönem TRT'de yayınlanan Evimin Erkeği dizisinde rol alan güzel manken Doğa Bekleriz, setteki kaprisleri yüzünden, ani bir şekilde diziden çıkarıldı. Yapımcının açıklaması şöyleydi: ''Doğa, sürekli canımızı sıkmaya başlamıştı. Sevgilisi ile olan sorunlarını dizi setine taşımaya başlayınca bizde dayanamadık ve işine son verdik.''