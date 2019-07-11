Dubai Şeyhi'nin karısı Prenses Haya'nın yasak aşkı bakın kim çıktı!

1 Geçtiğimiz günlerde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un eşi Prenses Haya'nın, kocasını terk ederek İngiltere'ye kaçtığı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

2 Prenses Haya'nın İngiltere'ye neden kaçtığı merak konusuyken, gizemli kaçışa dair yeni iddialar ortaya atıldı.

3 İngiliz basınında yer alan iddialar, Prenses Haya'nın İngiliz korumasıyla arasında bir ilişki olduğu ve bu ilişkinin el Maktum tarafından öğrenilmesi sonucu Prenses'in çareyi kaçmakta bulduğu yönündeydi.

4 Dubai Şeyhi'nin karısının ilişki yaşadığı ididia edilen İngiliz korumanın kimliği belirsizdi.

5 Daily Mail'de yer alan habere göre, Prenses Haya'nın yasak aşk yaşadığı ismin, Şeyh'in yakın koruması olan İngiliz asker Russell Flowers olduğu ortaya çıktı.

6 Prenses Haya ile tutkulu bir aşk yaşadığı iddia edilen Russell Flowers'ın, geçen sene eşinden boşandığı da hakkında ulaşılan başka bir bilgiydi.

7 Birleşik Arap Emirlikleri'nden İngiltere'ye kaçan ve ailesine ait 85 milyon pound değerindeki yalıda saklanan iki çocuk annesi Prenses Haya'nın, eşinden yaklaşık 4.5 milyar poundluk nafaka alması bekleniyor.

8 5 yıl boyunca Şeyh ailesinin yakın korumalığını yapan İngiliz asker Russell Flower ise ''Söyleyecek bir şeyim yok'' diyerek konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.

9 Aileye yakın kaynaklar, Prenses Haya'nın Russell'i hediyelere boğduğunu, bu hediyeler arasında Range Rover jip ve yaklaşık 50 bin pound değerinde el yapımı bir tüfek olduğunu söyledi.

10 İddialara göre Prenses Haya, İngiliz koruması ile evlenmek istiyordu fakat gereken parayı eşi Al Maktum'dan alamadığı için bu tür yollara başvurdu.

11 Birleşik Arap Emirlikleri'nin, aynı zamanda Ürdün Kralı Abdullah'ın üvey kız kardeşi de olan Prenses Haya'nın iadesini istemesi halinde, İngiltere ile BAE arasında diplomatik bir kriz yaşanabileceği belirtiliyor.