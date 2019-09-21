Son Dakika Haberleri: Şeyma'nın Instagram'daki hikaye paylaşım bedeli dudak uçuklatıyor!
Son Dakika Fotogaleri

Şeyma'nın Instagram'daki hikaye paylaşım bedeli dudak uçuklatıyor!

21 dakika önce

Şeyma Subaşı, 3,1 milyon takipçili Instagram hesabının ekmeğini yiyor. Subaşı'nın, reklam için talep ettiği ücret dudak uçuklatıyor.

1
Acun Ilıcalı ile yollarını niye ayırdıkları dedikoduları sürerken, İtalyan DJ Guido Senia ile yeni bir aşka yelken açan Şeyma Subaşı hakkında yine bomba bir iddia ortaya atıldı.
2
Ortağı olduğu Healthyish Cafe dışında başka geliri olmayan ve lüks seyahatlerine yine de ara vermeyen Subaşı'nın, 3,1 milyon takipçili Instagram hesabının hikaye bölümünde 24 saatliğine paylaştığı bir reklam için yüksek bir meblağ istediği iddia edildi.
3
Instagram hikaye paylaşımı bedeli: 120 bin TL
Instagram hikaye paylaşımı bedeli: 120 bin TL
İddialara göre Subaşı, Acun Ilıcalı'dan aylık 125 bin lira nafaka alırken bir markayı Instagram'ın hikaye kısmından paylaşmak için 120 bin TL talep ediyor.
4
Acun Ilıcalı'dan ayrıldıktan sonra bir uygulama sayesinde kıyafetlerini satışa çıkaran Şeyma Subaşı'nın aldığı nafaka yetmiyor dedikodularının ardından ortaya çıkan reklam ücreti iddiası ağızları açık bıraktı.
5
Magazin kulislerinde konuşulan bir bilgiye göre de Subaşı'nın yalnızca birkaç saniye gözükeceği bir reklam filminde yer alması ise resmen bir servet.
6
Birkaç saniyelik reklam için 1 milyon TL!
Birkaç saniyelik reklam için 1 milyon TL!
Şeyma Subaşı ile görüşen ünlü bir marka Subaşı'nın talebini duyunca şaşırdı. İddialara göre, Subaşı, yalnızca birkaç saniye görüneceği bir reklam filminden neredeyse 1 milyon liraya yakın talepte bulundu.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16



Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:53 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

Burası Trabzon! Kamıştan yapılan otantik çadırlarla Oğuz Boyu geleneğini sürdürüyorlar Avrupa ülkelerinin ilk cinsel ilişkiye girme yaşı şaşırttı! Bakın en erken cinsel ilişki yaşı hangi ülkede 2300 yılından gelen zaman yolcusundan bomba iddia! 300 yıl sonra bakın dünyayı kimler yönetecek Ünlü model Jodie Weston, internetten tanıştığı adamla buluşunca olanlar oldu! Kanser olmak istemiyorsanız sakın yemeyin! İşte kansere davetiye çıkaran 19 gıda

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.9.2019 15:14:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şeyma'nın Instagram'daki hikaye paylaşım bedeli dudak uçuklatıyor!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]