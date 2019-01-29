Sibel Can'ın Bakireliği Manşet Oldu! İşte Türk Gazete Tarihine Damgasını Vuran Haberler

1 Sibel Can, hiçbir zaman manşetlerden düşmüyordu Sibel Can 'Bakireyim' diye iddia ederken ona yakın çevreler 'Sibel'in bakire olması imkansız. Çünkü Mustafa Topaloğlu ile mercimeği fırına verdiğini biliyoruz' diyorlar. (1987)

2 Şu kabarık faturalara inat yine eskisi gibi olalım mı? Aileleri birleştiren soğukluk (1980)

3 Şehvetli dans mahkemelik oldu 'Halkın duygularını incitici şekilde dans eden' çift mahkemelik oldu. (1985)

4 Yahu adamlar resmen köşeyi dönmüşler

5 Rıdvan Dilmen'in annesi hakemlere isyan etti Bir dönemin en çok sakatlanan futbolcusu Rıdvan Dilmen ve duruma isyan eden annesi (1989)

6 Neyse ki günümüzde daha modern ve sevimli hitaplar bulmuşuz...

7 Kız okullarında okuyan Fatma öğretmen bir anda erkek olduğunu fark ederse...

8 'Fırın hamam gibi sıcaktı. Yanlış anladınız'

9 Arzu Okay, Yeşilçam cinsel içerikli filmlerinin cinsel yönden faydalı olduğunu iddia etti

10 Gözler kalbin aynasıdır!

11 Ya aman bırakın gitsinler! Alman turist kızlar Türk erkeklerine kaz gibi görünüyormuş muşş!

12 Bu haberi yazan editör şimdi napıyor acaba? Pozu şimdilerde herkes veriyor..

13 Hülya Avşar, zinayı savunuyorken..

14 Mutlaka becereceğim! Nasıl yani? Buz pateni yaa

15 Acaba tadı güzel mi?

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