Son Dakika Haberleri: Sibel Can'ın Bakireliği Manşet Oldu! İşte Türk Gazete Tarihine Damgasını Vuran Haberler

Sibel Can'ın Bakireliği Manşet Oldu! İşte Türk Gazete Tarihine Damgasını Vuran Haberler

23 dakika önce

Magazinin ünlü isimleri bugün olduğu gibi geçmiş yıllarda da yaptıklarıyla gündem yaratmayı başarıyorlardı. Çoğunu artık unuttuğumuz, ancak zamanında oldukça konuşulan magazin haberlerini sizler için derledik...

1
Sibel Can, hiçbir zaman manşetlerden düşmüyordu
Sibel Can, hiçbir zaman manşetlerden düşmüyordu
Sibel Can 'Bakireyim' diye iddia ederken ona yakın çevreler 'Sibel'in bakire olması imkansız. Çünkü Mustafa Topaloğlu ile mercimeği fırına verdiğini biliyoruz' diyorlar. (1987)
2
Şu kabarık faturalara inat yine eskisi gibi olalım mı?
Şu kabarık faturalara inat yine eskisi gibi olalım mı?
Aileleri birleştiren soğukluk (1980)
3
Şehvetli dans mahkemelik oldu
Şehvetli dans mahkemelik oldu
'Halkın duygularını incitici şekilde dans eden' çift mahkemelik oldu. (1985)
4
Yahu adamlar resmen köşeyi dönmüşler
Yahu adamlar resmen köşeyi dönmüşler
5
Rıdvan Dilmen'in annesi hakemlere isyan etti
Rıdvan Dilmenin annesi hakemlere isyan etti
Bir dönemin en çok sakatlanan futbolcusu Rıdvan Dilmen ve duruma isyan eden annesi (1989)
6
Neyse ki günümüzde daha modern ve sevimli hitaplar bulmuşuz...
Neyse ki günümüzde daha modern ve sevimli hitaplar bulmuşuz...
7
Kız okullarında okuyan Fatma öğretmen bir anda erkek olduğunu fark ederse...
Kız okullarında okuyan Fatma öğretmen bir anda erkek olduğunu fark ederse...
8
'Fırın hamam gibi sıcaktı. Yanlış anladınız'
Fırın hamam gibi sıcaktı. Yanlış anladınız
9
Arzu Okay, Yeşilçam cinsel içerikli filmlerinin cinsel yönden faydalı olduğunu iddia etti
Arzu Okay, Yeşilçam cinsel içerikli filmlerinin cinsel yönden faydalı olduğunu iddia etti
10
Gözler kalbin aynasıdır!
Gözler kalbin aynasıdır!
11
Ya aman bırakın gitsinler! Alman turist kızlar Türk erkeklerine kaz gibi görünüyormuş muşş!
Ya aman bırakın gitsinler! Alman turist kızlar Türk erkeklerine kaz gibi görünüyormuş muşş!
12
Bu haberi yazan editör şimdi napıyor acaba? Pozu şimdilerde herkes veriyor..
Bu haberi yazan editör şimdi napıyor acaba? Pozu şimdilerde herkes veriyor..
13
Hülya Avşar, zinayı savunuyorken..
Hülya Avşar, zinayı savunuyorken..
14
Mutlaka becereceğim! Nasıl yani? Buz pateni yaa
Mutlaka becereceğim! Nasıl yani? Buz pateni yaa
15
Acaba tadı güzel mi?
Acaba tadı güzel mi?
16
17

»      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:26 

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