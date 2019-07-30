Sıcak havalardan bunalanlara müjde! Giyilebilir klima yaptılar

1 Küresel ısınmayla birlikte dünya genelinde artan sıcaklık ortalamaları, bilim insanlarını serinlemek için klima dışında yeni çözümler üretmeye itti.



2 İnovatif fikirlerin desteklendiği First Flight platformunda ortaya çıkan ve Japon teknoloji devi Sony'nin fonlandığı 'Reon Pocket' isimli ürün, kullanıcılara 'giyilebilir klima deneyimi yaşatmayı vaat ediyor.

3 Özel olarak üretilen giyeceklere yerleştirilen Reon Pocket, soğutma işlemini üfleyerek değil, bir uygulama yardımıyla vücut ısısını düzenlemeye yardımcı olarak yapıyor.

4 Tam şarjda 24 saat iklimlendirme deneyimi sunan cihaz, vücut sıcaklığını 8 derece düşürüp, 13 derece artırabiliyor.

5 Giyilebilir klima, akıllı telefonlara yüklenen bir uygulama ile yönetiliyor.

6 117 dolarlık fiyat etiketiyle karşımıza çıkan giyilebilir klimalar, şimdilik sadece Japonya'da satılıyor.

7 Japonya'da etkili olan aşırı sıcak hava nedeniyle geçen hafta 11 kişinin öldüğü, 5 bin 664 kişinin de güneş çarpması şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

