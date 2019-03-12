Sigortadan Para Almak İçin Ailesinin Yardımıyla Testereyle Elini Kesti

1 Slovenya'da polis, bir kadını sigorta dolandırıcılığı yapmak için, ailesinin de yardımıyla elini bileğinden döner testereyle kesmekle suçladı.

2 21 yaşındaki kadın ve 29 yaşındaki akrabası, dolandırıcılık girişimi suçlamasıyla sekiz yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.

3 Polis, şüphelilerin kısa süre önce kaza sigortası yaptırdığını belirtti. Kadının, poliçeden 400 bin Euro toplu para ile, aylık yaklaşık 3 bin Euro maaş alabileceği belirtildi.