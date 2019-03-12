Sigortadan Para Almak İçin Ailesinin Yardımıyla Testereyle Elini Kesti
1 saat önce
Slovenya'nın Ljubljana şehrinde 21 yaşındaki bir kadının, sigorta dolandırıcılığı yapmak için, ailesinin yardımıyla elini bileğinden kestiği ortaya çıktı.
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Slovenya'da polis, bir kadını sigorta dolandırıcılığı yapmak için, ailesinin de yardımıyla elini bileğinden döner testereyle kesmekle suçladı.
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21 yaşındaki kadın ve 29 yaşındaki akrabası, dolandırıcılık girişimi suçlamasıyla sekiz yıla kadar hapis cezasına çarptırıldı.
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Polis, şüphelilerin kısa süre önce kaza sigortası yaptırdığını belirtti. Kadının, poliçeden 400 bin Euro toplu para ile, aylık yaklaşık 3 bin Euro maaş alabileceği belirtildi.
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Elini dal budarken kesmiş!
Ailenin diğer dört üyesinin de gözaltına alındığı, ancak daha sonra ikisinin serbest bırakıldığı açıklandı. Polis, grubun kadının elini başkent Ljubljana'daki evinde bileğin üzerinden kestiğini aktardı. Akrabalarının, kadını hastaneye götürüp elini dal budarken kestiğini söylediği kaydedildi. Yetkililer, grubun sakatlığın kalıcı olabilmesi için kesilen eli yanlarında getirmediklerini, ancak daha sonra elin zamanında bulunup yerine dikildiğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:11
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