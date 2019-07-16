Sıla'nın yıllar sonraki halini gören gözlerine inanamadı! İşte ünlü isimlerin yaşlı halleri
4 saat önce
Son zamanlarda oldukça popüler olan bir Instagram uygulaması, yalnızca tek bir dokunuşla fotoğraftaki kişinin yaşlı halini gösteriyor. Peki bu uygulama, güzellikleri ve karizmalarıyla kendine hayran bırakan ünlü isimlerde denense nasıl olurdu dersiniz?
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16.7.2019 16:20:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sıla'nın yıllar sonraki halini gören gözlerine inanamadı! İşte ünlü isimlerin yaşlı halleri