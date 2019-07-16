Son Dakika Haberleri: Sıla'nın yıllar sonraki halini gören gözlerine inanamadı! İşte ünlü isimlerin yaşlı halleri
Son Dakika Fotogaleri

Sıla'nın yıllar sonraki halini gören gözlerine inanamadı! İşte ünlü isimlerin yaşlı halleri

4 saat önce

Son zamanlarda oldukça popüler olan bir Instagram uygulaması, yalnızca tek bir dokunuşla fotoğraftaki kişinin yaşlı halini gösteriyor. Peki bu uygulama, güzellikleri ve karizmalarıyla kendine hayran bırakan ünlü isimlerde denense nasıl olurdu dersiniz?

1
Sıla Gençoğlu
Sıla Gençoğlu
2
3
Demet Akalın
Demet Akalın
4
5
Burak Özçivit
Burak Özçivit
6
7
Can Yaman
Can Yaman
8
9
Gülben Ergen
Gülben Ergen
10
11
Edis
Edis
12
13
Ahmet Kural
Ahmet Kural
14
15
Nusret
Nusret
16
17
Aslı Enver
Aslı Enver
18
19
Tarkan
Tarkan
20
21
Murat Boz
Murat Boz
22
23
Çağatay Ulusoy
Çağatay Ulusoy
24
25
Şeyma Subaşı
Şeyma Subaşı
26
27
Mert Fırat
Mert Fırat
28
29
Cem Yılmaz
Cem Yılmaz
30
31
Fahriye Evcen
Fahriye Evcen
32
33
Kenan İmirzalıoğlu
Kenan İmirzalıoğlu
34
35
Kıvanç Tatlıtuğ
Kıvanç Tatlıtuğ
36


Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 11:42 
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