19 Yaşında Silah Zoruyla Kaçırılan Hemşire, 20 Erkekle Zorla Cinsel İlişkiye Sokuldu

1 1 GECEDE 20 ERKEKLE İLİŞKİYE ZORLANDI! Şimdi 42 yaşında olan Sarah Forsythe, 1990 yılında silah zoruyla kaçırıldı. Sadece 1 gecede 20 tane erkekle yatmaya zorlandı ve bir avuç M & Ms bonibondan başka yiyecek hiçbir yemek verilmedi.

2 İLK İLİŞKİDEN SONRA BOŞLUĞA DÜŞTÜM, KAYBOLDUM! Sarah: "İlk ilişkiden sonra kontrolsüzce sallanmaya başladım. Vücudum ürperdi ve sanki dünyadan düşüp kendimi karanlık, sonsuz bir boşluğa düşmuş gibi hissettim."



3 SONUNUZ ÖLÜM OLUR DER GİBİ TEHDİT VİDEOSU İZLETTİRDİLER Cinsel ilişki kölesi olarak yaşadığı kabuslardan hala rahatsız olduğunu, ancak onu en çok etkileyen şeyin; Aynı kendisi gibi zorla kaçırılıp alıkonan Tayland'lı kız olduğunu söylüyor. Çok para kazandırmayan genç kız ceza olarak kentin kenarındaki bir depoya götürülüyor ve vuruluyor. Bu video kaydı çalışan diğer tüm kızlara izletiliyor.

4 YAŞADIKLARINI UNUTMAK İÇİN BAĞIMLI OLDU Sarah, fuhuşa zorlanmanın acısıyla baş etmek için, kokain bağımlısı olmuş.



5 Sonunda 1997 senesinde, Hollanda polisi kaçakçılık çetelerini tutuklamaya başladı ve cinsel ilişki kölesi olarak kullanılan tüm kadın esirlerlerle birlikte kaçtı. Belçika'da güvenli bir eve geçti. Senelerdir görmediği annesine kavuştu.

6 Daha sonra Hollanda mahkemesinde kendisini ve diğer kadınları kötüye kullanan kötü adamlara karşı ifade ve kanıtlar verdi.



7 Sarah, insanları şoke eden hikayesinin tüm detaylarını kitabında yazdı.