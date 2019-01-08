Son Dakika Haberleri: 19 Yaşında Silah Zoruyla Kaçırılan Hemşire, 20 Erkekle Zorla Cinsel İlişkiye Sokuldu

19 Yaşında Silah Zoruyla Kaçırılan Hemşire, 20 Erkekle Zorla Cinsel İlişkiye Sokuldu

1 saat önce

Şimdi hayatı kitaplara konu olan 42 yaşında olan Sarah Forsyth, hemşirelik yaptığı dönemde silah zoruyla kaçırılmasından bir gece sonra Amsterdam'ın Red Light Bölgesinde 20 erkekle cinsel ilişkiye girmek zorunda bırakıldı.

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1 GECEDE 20 ERKEKLE İLİŞKİYE ZORLANDI!
1 GECEDE 20 ERKEKLE İLİŞKİYE ZORLANDI!
Şimdi 42 yaşında olan Sarah Forsythe, 1990 yılında silah zoruyla kaçırıldı. Sadece 1 gecede 20 tane erkekle yatmaya zorlandı ve bir avuç M & Ms bonibondan başka yiyecek hiçbir yemek verilmedi.
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İLK İLİŞKİDEN SONRA BOŞLUĞA DÜŞTÜM, KAYBOLDUM!
İLK İLİŞKİDEN SONRA BOŞLUĞA DÜŞTÜM, KAYBOLDUM!
Sarah: "İlk ilişkiden sonra kontrolsüzce sallanmaya başladım. Vücudum ürperdi ve sanki dünyadan düşüp kendimi karanlık, sonsuz bir boşluğa düşmuş gibi hissettim."
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SONUNUZ ÖLÜM OLUR DER GİBİ TEHDİT VİDEOSU İZLETTİRDİLER
SONUNUZ ÖLÜM OLUR DER GİBİ TEHDİT VİDEOSU İZLETTİRDİLER
Cinsel ilişki kölesi olarak yaşadığı kabuslardan hala rahatsız olduğunu, ancak onu en çok etkileyen şeyin; Aynı kendisi gibi zorla kaçırılıp alıkonan Tayland'lı kız olduğunu söylüyor. Çok para kazandırmayan genç kız ceza olarak kentin kenarındaki bir depoya götürülüyor ve vuruluyor. Bu video kaydı çalışan diğer tüm kızlara izletiliyor.
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YAŞADIKLARINI UNUTMAK İÇİN BAĞIMLI OLDU
YAŞADIKLARINI UNUTMAK İÇİN BAĞIMLI OLDU
Sarah, fuhuşa zorlanmanın acısıyla baş etmek için, kokain bağımlısı olmuş.
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Sonunda 1997 senesinde, Hollanda polisi kaçakçılık çetelerini tutuklamaya başladı ve cinsel ilişki kölesi olarak kullanılan tüm kadın esirlerlerle birlikte kaçtı. Belçika'da güvenli bir eve geçti. Senelerdir görmediği annesine kavuştu.
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Daha sonra Hollanda mahkemesinde kendisini ve diğer kadınları kötüye kullanan kötü adamlara karşı ifade ve kanıtlar verdi.
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Sarah, insanları şoke eden hikayesinin tüm detaylarını kitabında yazdı.
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»      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:50 

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YORUMLAR (9)
  • KÜRŞAT: buradan hareketle tüm ülkeler ve ülkemizde de kaçırılan tehdit yoluyla genelevlerde ve kons olarak çalıştırılan tüm kadınlarımızın kızlarımızın SESİ OLMALIYIZ.....BURADAN TÜM DEVLET ERKAKINNA VE TÜM BAKANLIK VE MÜDÜRLÜKLERE VALILERE SESLENMEK İSTİYORUM....DEVE KUŞU GİBİ YAŞAMAYALIM...HAYATLAR KURTARILMAYI BEKLİYOR....!!!! Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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