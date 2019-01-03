Son Dakika Haberleri: Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın Nikahından İlk Kez Göreceğiniz Kareler

Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın Nikahından İlk Kez Göreceğiniz Kareler

42 dakika önce

Amsterdam'da dünyaevine giren ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın yeni nikah fotoğrafları sosyal medyada yayıldı. İşte hiç görmediğiniz kareler...

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»      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:45 

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