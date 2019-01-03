Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın Nikahından İlk Kez Göreceğiniz Kareler
42 dakika önce
Amsterdam'da dünyaevine giren ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı'nın yeni nikah fotoğrafları sosyal medyada yayıldı. İşte hiç görmediğiniz kareler...
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:45
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