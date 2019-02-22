Son Dakika Haberleri: Sinem Uslu'nun Baby Shower Partisi Gösterişi ve Maliyeti ile Dudak Uçuklattı! Baby Shower Partisinden Kareler

Sinem Uslu'nun Baby Shower Partisi Gösterişi ve Maliyeti ile Dudak Uçuklattı! Baby Shower Partisinden Kareler

49 dakika önce

Yapımcı Mustafa Uslu ile 2016'da dünyaevine giren oyuncu Sinem Uslu bebek bekliyor. Hazırladığı baby shower partisine birçok ünlü katılıyor. İşte, Sinem Uslu'nun baby shower partisinden kareler...

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Hazal Kaya
Hazal Kaya
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Onur Topçu
Onur Topçu
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Nilgün Kasapbaşoğlu
Nilgün Kasapbaşoğlu
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»      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:50 

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