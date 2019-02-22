Sinem Uslu'nun Baby Shower Partisi Gösterişi ve Maliyeti ile Dudak Uçuklattı! Baby Shower Partisinden Kareler
49 dakika önce
Yapımcı Mustafa Uslu ile 2016'da dünyaevine giren oyuncu Sinem Uslu bebek bekliyor. Hazırladığı baby shower partisine birçok ünlü katılıyor. İşte, Sinem Uslu'nun baby shower partisinden kareler...
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 11:50
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