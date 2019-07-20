Sınıf arkadaşları genç kızı boğarak öldürüp ormana attı! Sebebi dehşete düşürdü

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Rusya'nın Arkhangelsk kentinde, sınıf arkadaşları, kendilerinden güzel olduğu ve Instagram'da beğeni sayısının fazla olduğu gerekçesiyle 17 yaşındaki Viktoria Averina'yı katletti.
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Arkadaşlarını boğarak öldürdükten sonra delik deşik eden ve ormana atan Lina ve İrina isimli iki zanlı, kendilerini ''Viktoria bizden daha güzel ve çekiciydi'' diyerek savundular.
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Uzmanlar, korkunç cinayeti işleyen iki şüphelinin de suça eğilimi olmayan normal ailelerin çocukları olduğunu belirtti.
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Ölmeden önce yüzü camla delik deşik edilmiş talihsiz kızın cesedi, ormanlık alanda bulunduğunda tanınmayacak haldeydi.
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Viktoria Averina (sağda)