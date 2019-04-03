Sırp Kadın Açıklamasıyla Dünyayı Salladı! 53 Yaş Büyük Sevgilisiyle Canlı Yayında İlişkiye Girecek

1 Sırbistan'da yaşayan 21 yaşındaki Milijana Bogdanovic, 74 yaşındaki nişanlısı ile sıradışı aşk hikayesi dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

2 Evlenmeyi planlıyorlar Çift aradaki 53 yaş farka rağmen 7 Eylül'de düğün yapmayı planlıyor ve güzel bir aile kurmayı umut ediyor.

3 'Her gün cinsel ilişkiye giriyoruz' 21 yaşındaki Milijana, 74 yaşındaki nişanlısıyla 'neredeyse her gün' cinsel ilişkiye girdiğini açıklamasıyla olay yarattı.

4 Nişanlısı kalp krizi geçirdi ama pes etmedi! Mikan Bozic, aralık ayında kalp ameliyatı geçirdi. Ama bu bile çiftin gelecek planlarını sekteye uğratmadı.

5 Milijana'ya göre bu durum onu yavaşlatmadı ve Viagra'ya ihtiyaç duymadan çoğu gün ilişkiye girdi.

6 Cinsel performans artırıcı ilaç bile kullanmayan adamın 3 çocuğu ve iki torunu var.

7 'Canlı yayında kanıtlayalım' açıklaması bomba etkisi yarattı! 21 yaşındaki genç kadın Milijana Bogdanovic ve 74 yaşındaki erkek arkadaşı aktif cinsel hayatlarını nasıl canlı tuttuklarını kanıtlamak için bir programa katılarak canlı yayında her gün ilişkiye girmek istediklerini açıklayarak yeniden gündeme oturdu.

8 'Genç erkekler hakkında fazla şey bilmiyorum' 21 yaşındaki Milijana, açıklamalarına şöyle devam etti: "Cinsellik söz konusu olduğunda genç bir adam gibi, Viagra'ya ihtiyacı yok. Ayrıca, her zaman benden daha büyük erkeklerle birlikte olduğum için, genç erkekler hakkında çok fazla şey bilmiyorum."

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