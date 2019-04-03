Son Dakika Haberleri: Sırp Kadın Açıklamasıyla Dünyayı Salladı! 53 Yaş Büyük Sevgilisiyle Canlı Yayında İlişkiye Girecek

Sırp Kadın Açıklamasıyla Dünyayı Salladı! 53 Yaş Büyük Sevgilisiyle Canlı Yayında İlişkiye Girecek

36 dakika önce

Aralarındaki 53 yaş farka rağmen yaşadıkları aşkla gündem olan çift, katıldıkları bir programda ilişkilerinin gerçek olduğunu kanıtlamak için yaptığı "canlı yayında her gün cinsel ilişkiye girelim." açıklamasıyla şoke etti.

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Sırbistan'da yaşayan 21 yaşındaki Milijana Bogdanovic, 74 yaşındaki nişanlısı ile sıradışı aşk hikayesi dünya basınında büyük yankı uyandırdı.
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Evlenmeyi planlıyorlar
Evlenmeyi planlıyorlar
Çift aradaki 53 yaş farka rağmen 7 Eylül'de düğün yapmayı planlıyor ve güzel bir aile kurmayı umut ediyor.
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'Her gün cinsel ilişkiye giriyoruz'
Her gün cinsel ilişkiye giriyoruz
21 yaşındaki Milijana, 74 yaşındaki nişanlısıyla 'neredeyse her gün' cinsel ilişkiye girdiğini açıklamasıyla olay yarattı.
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Nişanlısı kalp krizi geçirdi ama pes etmedi!
Nişanlısı kalp krizi geçirdi ama pes etmedi!
Mikan Bozic, aralık ayında kalp ameliyatı geçirdi. Ama bu bile çiftin gelecek planlarını sekteye uğratmadı.
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Milijana'ya göre bu durum onu yavaşlatmadı ve Viagra'ya ihtiyaç duymadan çoğu gün ilişkiye girdi.
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Cinsel performans artırıcı ilaç bile kullanmayan adamın 3 çocuğu ve iki torunu var.
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'Canlı yayında kanıtlayalım' açıklaması bomba etkisi yarattı!
Canlı yayında kanıtlayalım açıklaması bomba etkisi yarattı!
21 yaşındaki genç kadın Milijana Bogdanovic ve 74 yaşındaki erkek arkadaşı aktif cinsel hayatlarını nasıl canlı tuttuklarını kanıtlamak için bir programa katılarak canlı yayında her gün ilişkiye girmek istediklerini açıklayarak yeniden gündeme oturdu.
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'Genç erkekler hakkında fazla şey bilmiyorum'
Genç erkekler hakkında fazla şey bilmiyorum
21 yaşındaki Milijana, açıklamalarına şöyle devam etti: "Cinsellik söz konusu olduğunda genç bir adam gibi, Viagra'ya ihtiyacı yok. Ayrıca, her zaman benden daha büyük erkeklerle birlikte olduğum için, genç erkekler hakkında çok fazla şey bilmiyorum."
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»      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:47 

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