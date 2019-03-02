Sivri Diliyle Popstar'a Damga Vuran Mehtap'ın, Eski Görünümünden Eser Yok!

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Bir arkadaşının ısrarıyla Popstar'a katılan Mehtap Yılmaz, tüm elemeleri geçip, yarışmanın en iyileri arasına girmeyi başardı. Sivri dili, güçlü sesi ve dobralığıyla kısa sürede de herkesin kalbini kazanmıştı. Çıt çıt eklettiği saçları, abartı makyajı, abiye elbiseleriyle hatırladığımız Mehtap'a bir de şimdi bakın...