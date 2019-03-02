Sivri Diliyle Popstar'a Damga Vuran Mehtap'ın, Eski Görünümünden Eser Yok!
1 saat önce
Müzik kariyerindeki çıkışını Popstar yarışması ile yakalayan, farklı yorumu ve tarzı ile de dikkatleri üzerine çeken Mehtap'ın Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafları gören değişimine inanamıyor.
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Bir arkadaşının ısrarıyla Popstar'a katılan Mehtap Yılmaz, tüm elemeleri geçip, yarışmanın en iyileri arasına girmeyi başardı. Sivri dili, güçlü sesi ve dobralığıyla kısa sürede de herkesin kalbini kazanmıştı. Çıt çıt eklettiği saçları, abartı makyajı, abiye elbiseleriyle hatırladığımız Mehtap'a bir de şimdi bakın...
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Popstar Mehtap, yarışmadan sonra gelen ünüyle birlikte çeşitli magazin programlarında sunuculuk yaptı.
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Şimdilerde ise Avrupa dahil olmak üzere çeşitli yerlerde sahne alıyor, mesleğini icre ediyor.
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Mehtap, büyük değişimi ve iddialı pozlarıyla Instagram'da dikkat çekiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 10:07
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