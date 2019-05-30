Siz uyurken tüm bilgileriniz çalınıyor! Derhal telefonunuzdan silin!

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Tespit edilen 5400 kadar uygulama, siz uyuduğunuzda telefonunuzdaki bilgileri size sormaksızın alıp kaynağı belirsiz bir noktaya gönderiyor.
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Sizden habersiz telefonunuzda gece boyu gönderilen bilgilerin arasında telefon numaranız ve hatta o an bulunduğunuz lokasyon dahi var!
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Bu gönderim işlemini ise daha çok uyku takibi ve bunun gibi takip uygulamaları yapıyor. Önünü kesmenin ise bir yolu yok; uygulamayı silmekten başka elbette!
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Google uyarıyor: Telefonunuzdan silin!
Telefonlarınıza ücretsiz yüklediğiniz bu uygulamalar başınıza iş açmak üzere. İşte Google'a göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar...
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SmartSwipe
Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.
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Realtime Booster
Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!
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Call Recorder
Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.
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Art Filter Photo Effects
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Magic Art Filter Photo Editor
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Cartoon Art Photo Filter
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Art Filter Photo Editor