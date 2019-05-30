Siz uyurken tüm bilgileriniz çalınıyor! Derhal telefonunuzdan silin!

1 Tespit edilen 5400 kadar uygulama, siz uyuduğunuzda telefonunuzdaki bilgileri size sormaksızın alıp kaynağı belirsiz bir noktaya gönderiyor.

2 Sizden habersiz telefonunuzda gece boyu gönderilen bilgilerin arasında telefon numaranız ve hatta o an bulunduğunuz lokasyon dahi var!

3 Bu gönderim işlemini ise daha çok uyku takibi ve bunun gibi takip uygulamaları yapıyor. Önünü kesmenin ise bir yolu yok; uygulamayı silmekten başka elbette!

4 Google uyarıyor: Telefonunuzdan silin! Telefonlarınıza ücretsiz yüklediğiniz bu uygulamalar başınıza iş açmak üzere. İşte Google'a göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar...

5 SmartSwipe Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.

6 Realtime Booster Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!

7 Call Recorder Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

8 Pro Camera Beauty

9 Artistic effect Filter

10 Cartoon Art Photo

11 Emoji Camera

12 Art Editor

13 Selfie Camera Pro

14 Super Camera

15 Art Effects for Photo

16 Awesome Cartoon Art

17 Art Filter Photo

18 Art Filter Photo Effects

19 Art Effect

20 Photo Editor

21 Wallpapers HD

22 Magic Art Filter Photo Editor

23 Fill Art Photo Editor

24 ArtFlipPhotoEditing

25 Art Filter

26 Cartoon Art Photo

27 Prizma Photo Effect

28 Cartoon Art Photo Filter

29 Art Filter Photo Editor

30 Pixture

31 Art Effect