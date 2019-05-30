Son Dakika Haberleri: Siz uyurken tüm bilgileriniz çalınıyor! Derhal telefonunuzdan silin!
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Siz uyurken tüm bilgileriniz çalınıyor! Derhal telefonunuzdan silin!

1 saat önce

Siz derin bir uykuya dalarken kenara koyduğunuz cep telefonunuz sizin tüm sırlarınızı ortaya seriyor. The Washinton Post'ta yer alan habere göre siz uyuduğunuzda telefonunuz rahat durmuyor ve sizden habersiz çalışmaya başlıyor.

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Tespit edilen 5400 kadar uygulama, siz uyuduğunuzda telefonunuzdaki bilgileri size sormaksızın alıp kaynağı belirsiz bir noktaya gönderiyor.
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Sizden habersiz telefonunuzda gece boyu gönderilen bilgilerin arasında telefon numaranız ve hatta o an bulunduğunuz lokasyon dahi var!
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Bu gönderim işlemini ise daha çok uyku takibi ve bunun gibi takip uygulamaları yapıyor. Önünü kesmenin ise bir yolu yok; uygulamayı silmekten başka elbette!
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Google uyarıyor: Telefonunuzdan silin!
Google uyarıyor: Telefonunuzdan silin!
Telefonlarınıza ücretsiz yüklediğiniz bu uygulamalar başınıza iş açmak üzere. İşte Google'a göre mutlaka telefondan silmeniz gereken uygulamalar...
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SmartSwipe
SmartSwipe
Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.
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Realtime Booster
Realtime Booster
Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor!
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Call Recorder
Call Recorder
Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.
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Pro Camera Beauty
Pro Camera Beauty
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Artistic effect Filter
Artistic effect Filter
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Cartoon Art Photo
Cartoon Art Photo
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Emoji Camera
Emoji Camera
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Art Editor
Art Editor
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Selfie Camera Pro
Selfie Camera Pro
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Super Camera
Super Camera
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Art Effects for Photo
Art Effects for Photo
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Awesome Cartoon Art
Awesome Cartoon Art
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Art Filter Photo
Art Filter Photo
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Art Filter Photo Effects
Art Filter Photo Effects
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Art Effect
Art Effect
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Photo Editor
Photo Editor
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Wallpapers HD
Wallpapers HD
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Magic Art Filter Photo Editor
Magic Art Filter Photo Editor
23
Fill Art Photo Editor
Fill Art Photo Editor
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ArtFlipPhotoEditing
ArtFlipPhotoEditing
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Art Filter
Art Filter
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Cartoon Art Photo
Cartoon Art Photo
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Prizma Photo Effect
Prizma Photo Effect
28
Cartoon Art Photo Filter
Cartoon Art Photo Filter
29
Art Filter Photo Editor
Art Filter Photo Editor
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Pixture
Pixture
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Art Effect
Art Effect
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Photo Art Effect
Photo Art Effect
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:02 
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