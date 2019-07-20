Şoke eden kare! Devasa komodo ejderi eve girmeye çalışırken yakalandı

1 Avustralya'da bir eve girmeye çalışan Komodo ejderi Ülkedeki köpek balıkları her yıl yaklaşık 2 kişiyi öldürüyor, timsahlar ise 2005 ve 2014 yılları arasında 14 kişiyi öldürdü, 2004'ten önceki 33 yıl boyunca 10 timsah saldırısı ölümle sonuçlandı. Fakat tek tehlike, hayvanlar değil.

2 Bir deniz anemonu gibi görünüyor... Bu silahlı anemon olarak da bilinen Dofleinia Armata. Ayrıca çizgili anemon da denir. İyileşmesi aylar süren ve oldukça acı verici şekilde sokabileceği için son derece tehlikeli olarak kabul edilir.

3 Devasa tüylü bir tırtıl treni mi?

4 Avustralya'daki en tehlikesiz örümceklerden biri Bu avcı örümcek, Avustralya genelinde evlerde ve bahçede bulunur. Zararsızdır, büyük bedeninin olması sizi yanıltmasın. Bu örümcekler kışkırtılmadığı sürece insanları ısırmaz, zehirli değildir. Ayrıca hamam böceği popülasyonunu kontrol altında tutar. Bu örümceği bir evcil hayvan olarak düşünün. Alanına saygı gösterin, işini yapmasına izin verin, o da size iyi bakacaktır.

5 Korkusuz bir genç ve devasa çekirge

6 Avustralya'ya seyahat etmenize engel olabilir 50'den az Avustralya örümceği türü insanlar için tehdit oluşturuyor. Ayrıca, örümceklerin çoğunun dostumuz olduğunu ve diğer küçük tehlikeli böcek nüfusunu düşük tutmaya yardımcı olduğunu da unutmayalım.

7 Vücut şampiyonasına hazırlanan kangurular

8 Bunbury'de, patlamanın eşiğinde gaz dolu bir ölü balina

9 Tavana asılı duran bir gri uçan tilki oldukça sinir bozucu...

10 Avustralya'da sıradan bir alışveriş günü. Dükkana giren yılan berekettir...

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12 Bir tuzlu su timsahı olan Crocodylus Porosus

13 Bazı örümcekler sahiplerinin evlerindeki küçük böceklerin sayısını azaltıyor, bazıları ise elektrik sayaçlarının okunmasını engelliyor

14 Biz müdahale etmesek doğa kendi içinde mutlu...