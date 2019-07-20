Son Dakika Haberleri: Şoke eden kare! Devasa komodo ejderi eve girmeye çalışırken yakalandı
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Şoke eden kare! Devasa komodo ejderi eve girmeye çalışırken yakalandı

1 saat önce

Avustralya, en zorlu kaşifleri bile korkutmaya yetecek, birkaç dakika içinde ölüme neden olabilecek hayvanlara ev sahipliği yapıyor. Avustralya'nın gerçekten gezegendeki en korkunç hayvanlara sahip olduğunu kanıtlayan kareler...

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Avustralya'da bir eve girmeye çalışan Komodo ejderi
Avustralyada bir eve girmeye çalışan Komodo ejderi
Ülkedeki köpek balıkları her yıl yaklaşık 2 kişiyi öldürüyor, timsahlar ise 2005 ve 2014 yılları arasında 14 kişiyi öldürdü, 2004'ten önceki 33 yıl boyunca 10 timsah saldırısı ölümle sonuçlandı. Fakat tek tehlike, hayvanlar değil.
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Bir deniz anemonu gibi görünüyor...
Bir deniz anemonu gibi görünüyor...
Bu silahlı anemon olarak da bilinen Dofleinia Armata. Ayrıca çizgili anemon da denir. İyileşmesi aylar süren ve oldukça acı verici şekilde sokabileceği için son derece tehlikeli olarak kabul edilir.
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Devasa tüylü bir tırtıl treni mi?
Devasa tüylü bir tırtıl treni mi?
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Avustralya'daki en tehlikesiz örümceklerden biri
Avustralyadaki en tehlikesiz örümceklerden biri
Bu avcı örümcek, Avustralya genelinde evlerde ve bahçede bulunur. Zararsızdır, büyük bedeninin olması sizi yanıltmasın. Bu örümcekler kışkırtılmadığı sürece insanları ısırmaz, zehirli değildir. Ayrıca hamam böceği popülasyonunu kontrol altında tutar. Bu örümceği bir evcil hayvan olarak düşünün. Alanına saygı gösterin, işini yapmasına izin verin, o da size iyi bakacaktır.
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Korkusuz bir genç ve devasa çekirge
Korkusuz bir genç ve devasa çekirge
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Avustralya'ya seyahat etmenize engel olabilir
Avustralyaya seyahat etmenize engel olabilir
50'den az Avustralya örümceği türü insanlar için tehdit oluşturuyor. Ayrıca, örümceklerin çoğunun dostumuz olduğunu ve diğer küçük tehlikeli böcek nüfusunu düşük tutmaya yardımcı olduğunu da unutmayalım.
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Vücut şampiyonasına hazırlanan kangurular
Vücut şampiyonasına hazırlanan kangurular
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Bunbury'de, patlamanın eşiğinde gaz dolu bir ölü balina
Bunburyde, patlamanın eşiğinde gaz dolu bir ölü balina
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Tavana asılı duran bir gri uçan tilki oldukça sinir bozucu...
Tavana asılı duran bir gri uçan tilki oldukça sinir bozucu...
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Avustralya'da sıradan bir alışveriş günü. Dükkana giren yılan berekettir...
Avustralyada sıradan bir alışveriş günü. Dükkana giren yılan berekettir...
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Bir tuzlu su timsahı olan Crocodylus Porosus
Bir tuzlu su timsahı olan Crocodylus Porosus
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Bazı örümcekler sahiplerinin evlerindeki küçük böceklerin sayısını azaltıyor, bazıları ise elektrik sayaçlarının okunmasını engelliyor
Bazı örümcekler sahiplerinin evlerindeki küçük böceklerin sayısını azaltıyor, bazıları ise elektrik sayaçlarının okunmasını engelliyor
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Biz müdahale etmesek doğa kendi içinde mutlu...
Biz müdahale etmesek doğa kendi içinde mutlu...
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Eğer bir yerde kurbağalar yılan yiyorsa, Avustralya'dasınız demektir
Eğer bir yerde kurbağalar yılan yiyorsa, Avustralyadasınız demektir


Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 11:14 
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