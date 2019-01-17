Son Dakika Haberleri: Son 10 Yılda Türkiye'de Neler Değişti?

Son 10 Yılda Türkiye'de Neler Değişti?

1 saat önce

#10yearschallenge akımına ülkece ayak uydurduğumuza göre gerçeklere geçelim mi. Konda'nın Ocak ayında yayınladığı “Toplumsal Değişim Raporu'na göre ülkemizde son 10 yılda neler değişmiş hep birlikte bakalım.

1
Eğitim
Eğitim
Eğitim bir toplumda üretimden sosyal hayata, gelişimden ekonomiye birçok konuda önem arz ediyor. 10 yıl öncesiyle karşılaştırdığımızda ülkemizde okul, üniversite sayılarının da artmasıyla okullu insan oranı artıyor. Ancak toplumun en küçük sosyal yapısı olan aileye baktığımızda babaların annelerden daha eğitimli olduğunu görüyoruz. Annelerimizin 3'te 1'1 okuma yazma bilmiyor. Toplamda okuryazar olmayanların oranı ise %6.
2
Mutluluk
Mutluluk
Mutluluk size göre nedir? Aşk mı? Başarı mı? Sağlık mı? Parayla saadet olur mu, olmaz mı? 2008 yılında daha mutluymuşuz. 2018 yılında kendini mutlu hissedenlerin oranı %5 azalarak %52'ye düşmüş..
3
Roller Değişti Mi?
Roller Değişti Mi?
Kadınlar. Kadınlarımız. Toplumun temel taşı, sosyal hayatın ve tabii ki iş hayatının vazgeçilmezi kadınlarımız. Ülkemiz de dünyayla birlikte cinsiyet eşitliğinde ciddi adımlar atıyor. Daha önümüzde uzun yollar var ancak yine de iyi haberle başlayalım; toplumun kadına bakışında gelişme var. Örnek vermek gerekirse 2008 yılında "kadın çalışmak için eşinden izin almalıdır" diyenlerin oranı %69 iken bugün bu oran %55'e düşmüş. Bu arada toplumun belirlediği evin alışverişini yapma, yemek yapma gibi rollere artık erkekler de eşlik ediyor. Roller henüz değişmese de dengelenmeye başlamış diyebiliriz.
4
Tatile gidiyor muyuz?
Tatile gidiyor muyuz?
Alkol – sigara gibi maddelerin kullanımı artan vergilere ve değişen yönetmeliklere rağmen azalmazken, ailesi ve arkadaşlarıyla dışarı yemeğe çıkanların sayısı, kentleşmeye ve yoğun çalışma saatlerine rağmen azalmış. Tatilin uzunu kısası olmaz, hepimiz en yakın tatili dört gözle bekliyoruz ancak ülkemizde tatil yapanların oranı 3'te 1 bile değil.
5
Bekarlık sultanlık mı?
Bekarlık sultanlık mı?
Ülkemiz insanı artık daha genç evleniyor. Evlilik içim ortalama yaş aralığı 38 – 40. 2008 yılıyla karşılaştırıldığında bekarların sayısında da ciddi bir artış var.
6
Beklentilerimiz
Beklentilerimiz
Toplumumuz 10 yıl öncesine göre daha ümitli. "Son 5 yılda hayat şartlarım iyiye gitti" diyenlerin oranı %35'ten %40'a, "Gelecek 5 yılda hayat şartlarım daha iyi olacak" diyenlerin oranı ise %27'den %40'a yükselmiş. Genel olarak "Türkiye'de yaşam şartları 5 yıl sonra daha iyi olacak" diyenlerin oranı ise %38.
7
Tüketim alışkanlıkları
Tüketim alışkanlıkları
Ülkenin ve dünyanın dört bir yanından, beğendiğimiz, istediğimiz ne varsa kapımıza getirtebiliyoruz. Dilediğimiz şeye dilediğimiz an erişimimiz var günümüzde. Cep telefonları ve akıllı telefonlar bu siparişlerin gerçekleşebilmesinde önemli rol oynuyor. 2008'de cep telefonu – akıllı telefon sahibi olanların sayısı %83 iken bugün %94. Bilgisayar kullanımının da hatırı sayılır ölçüde arttığını biliyoruz, hatta bugün artık toplumumuzun %55'i bilgisayar sahibi. Alışkanlıklarımızdaki değişime rağmen gıdayı internetten almaya hala alışamamışız. Ülkemiz 10 yıl önce de,bugün de gıda alışverişlerinde semt pazarlarını tercih ediyor.
8
Dolar uçtu
Dolar uçtu
1 ABD Doları 2008 yılında 1,55 TL iken 2018 yılı Ocak ayında 5,52 TL.
9
Euro uçtu
Euro uçtu
1 Euro 2008 yılında 1,90 iken, 2018 yılı Ocak ayında 6,17 TL.

»      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:13 

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YORUMLAR (5)
  • şakir: Toplumun % 52 si mutluymuş. yav bu hangi yüzde 52. insanların 10 da dokuzu borçlu ve sıkıntılı. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • ZİRZOP: teknoloji ve tüketim arttıkça, herşeyin en iyisine sahip olma duygusuda artıyor ve insanlar mutsuzlaşıyor. eskiden köylerde öylemiydi akşam sohbet edecek adam varsa mutluydular... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Blue Man: Millette paramı var evlenmek için. Baksanıza artık erdoğan 3 çocuk bile demiyor çünkü biliyor ekonomik olarak batığımızı! millet açç aç karnımızı doyuramaz hale geldik Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır zarslı: namaz yok abdest yok şükür yok boyna ırkcılık boyna ayrımcılık kafamıza taş yağmadıgına dua edelim 0 0 Yayından Kaldır


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