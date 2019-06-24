Son tahmini de tuttu! Deprem kahininden Türkiye için korkutan uyarı

1 Deprem tahminlerinin doğru çıkmasının ardından tüm dünyada 'deprem kahini' olarak tanınan Hollandalı Frank Hoogerbeets,

2 Mega deprem olacak dedi 7,5 Ekvador depremi oldu! Deprem kahini' Şubat ayının son iki haftasına dikkat çekmiş ve mega deprem olacağını belirtmişti. Ekvador'da aynı hafta içinde yaşanan 7,5 büyüklüğündeki deprem akıllara tekrar 'deprem kahini'nin açıklamalarını getirmişti.

3 Denizli Acıpayam depremini bildi! Ardından Türkiye için de uyarılarda bulunmuş ve Denizli, Acıpayam'da 20 Mart tarihinde 5,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

4 7,3 şiddetindeki Endonezya depreminden 2 gün önce dünyayı uyarmıştı! Hoogerbeets, 22 Haziran tarihindeki videosunda ise, 23-25 Haziran tarihleri arasında 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem beklediğini duyurmuştu. 24 Haziran'da Merkür, Güneş ve Uranüs'ün ve 23 Haziran'da da Venüs, Dünya ve Jüpiter'in aynı hizada olduğuna dikkat çeken Hoogerbeets'in açıklamaları sonrasında bugün Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

5 Hoogerbeets geçtiğimzi gün yine tüm dünyayı uyardı.

6 99 depremini hatırlattı! Avrupa'daki 7 ve üzeri depremleri değerlendiren Frank Hoogerbeets, Türkiye'de 17 Ağustos 1999'da meydana gelen 7,4 şiddetindeki depremi hatırlattı.

7 Hoogerbeets, 1943'te Ladik'te yaşanan 7,2 ; 27 Aralık 1939'da Erzurum'da meydana gelen 7,2 ve 1 Şubat 1944'te Bolu, Gerede'deki 7,2'lik depremlere dikkat çekti.

8 Bu depremlerin ardından şiddetli depremlerin görülmediğini belirten Hoogerbeets, bu bölgede yakın bir tarihte 7 ve üzeri bir depremin meydana gelmesinin şaşırtıcı olmayacağını ifade etti.