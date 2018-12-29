Yeşilçam'a Damga Vuran Songül Ülkü'nün Son Haline İnanamayacaksınız!

1 Songül Ülkü, 20 yıldır Muğla'da yaşıyordu. Mesleğini çok sevdiğini belirten Ülkü, artık İstanbul'a gelip gitmeyi düşündüğünü söyledi.

2 PİYASAYA KÜSTÜRDÜLER 55 yaşındaki eski Yeşilçam oyuncusu, "20 yıl önce beni bu piyasaya küstürdüler, ben de Muğla'ya yerleştim. Şimdi geri dönme aşamasındayım." dedi.



3 KREDİ BAŞVURUSU YAPTIM, TİYATRO OYUNU YAPICAM Songül Ülkü, "KOSGEB'den kredi başvurusu yaptım, onunla tiyatro oyunu hazırlayacağım. Olmadık eleştirilerle beni uzaklaştırdılar ama ben işimi çok özledim." açıklamasında bulundu.



4 CİHANGİR'DEKİ EVİMİ KİRAYA VERİCEM "Cihangir'de evim var, onu kiraya vermeye geldim. Burada bazı cast ajansları var onlarla görüştüm. Ekranlara dönmeye hazırlanıyorum."



5 MESLEK AŞKI İÇİN OYNADIK Ülkü, "Yıllarca sinema ve ekranlara hizmet verdim. Kendimce birikim yaptım, paramı tuttum. Bizler para için sanat yapmadık, sadece meslek aşkı için oynadık." ifadeleri ile sözlerine devam etti.

6 ÇALIŞIRKEN SİGORTAM HİÇ YATMAMIŞ Yeşilcam'ın unutulmaz isimlerinden Songül Ülkü, "Yalnızca bir şeye üzüldüm; çalışırken setlerde hiç sigortamız yapılmamış. Emeklilik için sigortaya başvurdum, yatan hiç sigorta primim yok. Şimdiki oyuncular bu imkanların kıymetini bilsin" şeklinde konuştu.

7 İşte Songül Ülkü'nün son hali...

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