Sosyal Medyada Zengin Taklidi Yaparak 19 Kadını Dolandırdı

1 Sosyal medyada son dönemde hayli popüler olan 'rich kid' akımının da etkisi ile zengin taklidi yapan Çinli adam, 19 kadını dolandırdı.





2 Henan Eyaleti'nin Zhengzhou şehrinde birkaç bekar kadının, internette 'zengin çocuk' kılığında bir adam tarafından dolandırıldığını polise bildirmesinin ardından soruşturma başladı. Çin medyasına göre, şüpheli adam 19 kişiyi bu yöntemle kandırdı ve iki kişiyi de hamile bıraktı.

3 Henan gazetesi Dahe Daily 'nin dün verdiği bir rapora göre, 2017 yılında alkol organizatörü olarak işini kaybettikten sonra, sosyal medyada zengin biri gibi davranıp, kadınları kandırmaya karar verdi.

4 Sahtekar adam, sahte kıyafetler ve çantalarla 2 yıl içinde tam 19 kadını kandırdı. Hatta kurbanlarından birine sahte tektaş pırlanta yüzük bile taktı.

5 Kurbanlardan biri, çocuğu doğana kadar sevgilisinin dolandırıcı olduğunu bilmiyordu.