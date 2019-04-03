Sosyal Medyada Zengin Taklidi Yaparak 19 Kadını Dolandırdı
2 saat önce
Çin'de zengin taklidi yapan adam Instagram'da yayınladığı sahte kareler ile herkesi yalanına inandırmayı başardı ve kandırdığı 19 kadının 2'sini hamile bıraktı.
1
Sosyal medyada son dönemde hayli popüler olan 'rich kid' akımının da etkisi ile zengin taklidi yapan Çinli adam, 19 kadını dolandırdı.
2
Henan Eyaleti'nin Zhengzhou şehrinde birkaç bekar kadının, internette 'zengin çocuk' kılığında bir adam tarafından dolandırıldığını polise bildirmesinin ardından soruşturma başladı. Çin medyasına göre, şüpheli adam 19 kişiyi bu yöntemle kandırdı ve iki kişiyi de hamile bıraktı.
3
Henan gazetesi Dahe Daily 'nin dün verdiği bir rapora göre, 2017 yılında alkol organizatörü olarak işini kaybettikten sonra, sosyal medyada zengin biri gibi davranıp, kadınları kandırmaya karar verdi.
4
Sahtekar adam, sahte kıyafetler ve çantalarla 2 yıl içinde tam 19 kadını kandırdı. Hatta kurbanlarından birine sahte tektaş pırlanta yüzük bile taktı.
5
Kurbanlardan biri, çocuğu doğana kadar sevgilisinin dolandırıcı olduğunu bilmiyordu.
6
Mesajlaşma uygulaması WeChat ile Haziran 2017'de tanıştı ve ailesine üst düzey yönetici olduğunu ve her buluşmada ona cömert hediyeler ile kandırdığı için hızla 'aşık olduğunu' söyledi. Gözaltına alınan adam hakim karşısına çıkmayı bekliyor.
Son Dakika
» Fotogaleri
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:23
Diğer Galeriler
Sırp Kadın Açıklamasıyla Dünyayı Salladı! 53 Yaş Büyük Sevgilisiyle Canlı Yayında İlişkiye Girecek
Herkes 20'lerinde Sanıyordu! 46 Yaşında Olduğunu Duyan Şaşıp Kalıyor
Başarısıyla 10 Yıllık Muhtarı Devirdi! Traktör Kullanıyor, İnek Sağıyor
İncecik İp Üzerinde Ölüme Meydan Okudu! İşte National Geographic En İyi Seyahat Temalı Fotoğraf Yarışmasından Kareler