Söz'ün Yakışıklısının, Şöhret Olmadan Önce Yaptığı İşi Duyan 'Helal Olsun' Diyor!

1 Tolga Sarıtaş Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş, liseyi bitirdikten sonra, annesi tarafından mobilyacıya çırak olarak verilince bir süre çıraklık yaptı. Sonrasında ise bir arkadaşının babasına yardım etmek için pazarcılık yaptı.





2 Kerem Bursin Oyuncu Kerem Bursin daha önce yaptığı açıklamada ''Amerika'da yaşadığım yıllarda şoförlük, spor hocalığı, bodyguardlık yaptım. Harçlığımı çıkarmak için tuvalet temizledim.'' demişti.

3 Deniz Seki Deniz Seki, ünlü olmadan önce bir güzellik uzmanıydı.

4 Tuba Büyüküstün Tuba Büyüküstün, Sinan Üniversitesi Sahne Dekorları ve Kostüm Tasarımı bölümünden mezun oldu. Büyüküstün Eğer oyunculuk konusunda yeteneği olmasaydı sahne arkasında çalışıyor olacaktı.

5 Rafet El Roman Rafet El Roman, ünlü olmadan önce müezzinlik yapıyordu.

6 Yaşar Yaşar, ünlü olmadan önce bir dönem turist rehberliği yaptı.





7 Murat Han Murat Han, oyuncu olmadan önce bahçıvandı.

8 Serdar Ortaç Serdar Ortaç, babasının da isteğiyle tornacılık yapıyordu.

9 Mabel Matiz Şimdilerde şarkıları ile milyonlara ulaşan Mabel Matiz'in asıl mesleğinin dişçilik olduğu ortaya çıktı.

10 Kenan İmirzalıoğlu Kenan İmirzalıoğlu Ünlü bir aktör olmasaydı belki de iyi bir akademisyen olurdu. Kenan İmirzalıoğlu, Yıldız Üniversitesi Matematik Bölümü mezunu.





11 Murat Kekilli Murat Kekilli, ünlü bir şarkıcı olmadan önde hamallık yapıyordu.

12 Yıldız Tilbe Şarkıcı Yıldız Tilbe, ünlü olmadan önce hayat kavgasının tam da içinde yer aldı.Yıldız Tilbe'nin yaptığı işler arasında tezgahtarlık, pazarlamacılık ve çocuk bakıcılığı bulunuyor.





13 Fahriye Evcen Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi'nde sosyoloji okuyan Fahriye Evcen, İstanbul'a geldiği bir yaz tatilinde Oya Aydoğan'la tanışınca oyunculuk macerasına ilk adımını atmış oldu.

14 Nursel Köse Nursel Köse, yurt dışına okumak için gitti ve oyuncu olmak için bir meslek edinmesi gerektiğinden mimarlık okudu. Diplomasını aldıktan sonra özgürlüğüne kavuştuğunu söyledi.

15 Şener Şen Bugün milyonların alkışladığı Şener Şen, bir dönem oyunculuk dışında her şeyi yaptı. Esas mesleği öğretmenlik olan Şen, fabrikada işçilik, şoförlük ve işportacılık da yaptı.

16 Kıvanç Tatlıtuğ Oyunculuktan önce yüreği basketbol için çarpan Kıvanç Tatlıtuğ, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynadı. Sakatlanıp spora veda edince hayatı bir anda değişti ve bugünün başarılı oyuncusu oldu.

17 Cüneyt Arkın Sinemanın efsane ismi Cüneyt Arkın, oyunculuk uğruna doktorluk mesleğinden vazgeçti.

18 Burak Özçivit Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde fotoğrafçılık eğitimi alarak hayata bu meslekle 'Merhaba' diyen Burak Özçivit için her şey babasının ondan habersiz Best Model Yarışması'na başvurmasıyla başladı.

19 Barış Arduç Barış Arduç, oyunculuk öncesi cankurtaran olduğunu söyleyip, 1000'den fazla insanın hayatını kurtardığını dile getirdi.

20 Ercan Kesal Ercan Kesal'ın asıl mesleği doktorluk.

21 Hadise Şimdilerin en popüler ve en çok kazanan şarkıcılarının başında gelen Hadise, bugünlere kolay gelmediğini, küçük yaşlardan beri birçok işte çalıştığını söyledi: "Markette, fırında çalıştım. Birçok mağazada tezgahtarlık yaptım. Ailemizin maddi durumu çok iyi olmadığı için kendi harçlığımı her zaman kendim çıkardım. Bunları yaptığım için de asla utanmıyorum, bence çalışmak en büyük erdemdir." dedi.





22 İzzet Altınmeşe İzzet Altınmeşe, ünlü bir türkücü olmadan önce berberlik yapıyordu.