SSK'ya yalan söyleyen eski manken, 14 yaşındaki kızına Kardashian poposu yaptırmak istiyor!

1 37 yaşındaki eski model Carla Belluci, bedava burun ameliyatı olmak için bir nevi İngiltere'nin SSK'sı diyebileceğimiz İngiltere Kamu Sağlık Örgütü olan NHS'e depresyonda olma numarası yaptı.

2 Carla ameliyat yaptırmak için gazeteye çok büyük depresyonda olduğunu ve maddi anlamda yardım beklediğini yazdı. Carla, burun estetiği dışında hiçbir şeyin onu depresyondan kurtaramayacağını belirtti.

3 Fırtına ise eski modelin bir televizyon programına katılmasıyla koptu. Carla, aslında depresyonda olmadığını ve ameliyatı bedavaya getirmek için bunu kullandığını itiraf etti.

4 Yalan söylediği için pişmanlık duymadığını da belirten Carla Bellucci, "İnsanların ne söylediği umrumda değil" ifadesini kullandı. Fotoğraf modelliği yapan eski modele göre, insanlar kendisini kıskanıyordu.

5 Kızını zorla ameliyat masasına yatıracak! Burun ameliyatı yaptırdıktan sonra görünüşünden çok mutlu olan Carla, 14 yaşındaki kızını da burun ameliyatı yaptırması konusunda ikna etmeye çalışıyor.

6 Kızını çirkin olarak tanımlıyor! Carla, kızının burun ameliyatı yaptırmasını, çirkin insanların hayatta hiçbir yere varamayacağını düşündüğü için istiyor.

7 Carla, kızının Kardashian'ları çok beğendiğini ve onlara benzemesi için kızı 16 yaşına geldiğinde ona popo ve meme dolgusu yaptıracağını söyledi.

8 Düz bir popoyla başarılı olamaz! Carla, kızına Brezilya Popo Estetiği yaptırmak için para biriktirdiğini söyledi. Carla kızının poposunun çok düz olduğu ve düz bir pop ile hayatta başarılı olamayacağını söyledi. Carla'nın kızına yaptırmak istediği estetik ameliyatı ise oldukça tehlikeli bir ameliyat.

9 Estetik konusunda her zaman yanındayım! Carla küçük kızının estetik ameliyatı yaptırması konusunda her zaman kızının yanında olacağını belirtti.

10 İşte İngiltere halkının öfke kustuğu, fotoğraf modelliği yapan Carla'nın, Instagram pozlarından bazıları...

11

12

13