Stranger Things'in asi Robin'i, galaya tarzıyla damga vurdu!

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Stranger Things'teki Robin karakteriyle milyonların gönlünü kazanan Maya Hawke, yönetmenliğini Quentin Tarantino'nun yaptığı Once Upon A Time In Hollywood filminin galasında, sade ve şık tarzıyla görenleri büyüledi.
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Uma Thurman ve Ethan Hawke gibi iki büyük oyuncunun 1998 yılında başlayıp, 2005 yılında sona eren evliliklerinden olan Maya Hawke, galadaki görüntüsüyle annesinin gençlik yıllarına benzetildi.
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İddialı göğüs dekoltesi ve maskülen tarzıyla tüm dikkatlerine üzerine çeken güzel oyuncu, saçlarında kullandığı altın rengi tacıyla aynı anda hem sert hem de çocuksu bir tarz yakalamayı başarmıştı.
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21 yaşındaki yıldız, başarılı oyunculuğuyla anne babasını aratmıyor.
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Seyirci onu ilk 2015 yılında BBC'nin Küçük Kadınlar uyarlamasındaki 'Jo March' rolüyle tanımıştı.
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Şimdilerde Stranger Things'teki Robin karakteriyle ülkelerine zarar vermek isteyen Ruslara zekasıyla savaş açan Hawke, ileride birçok büyük projede karşımıza çıkacak gibi...