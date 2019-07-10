Stranger Things'teki Robin karakteriyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu bakın kim çıktı!

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ABD yapımı bilim-kurgu dizisi Stranger Things, geçtiğimiz günlerde 3.sezonuyla seyircinin karşısına çıktı.
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Birçok yeni oyuncunun dahil olduğu 3. sezonda, Steve'in iş arkadaşı Robin'i canlandıran Maya Hawke, bir anda seyircinin hayranlığını kazandı.
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Güzelliği, zekası ve sert tavırlarıyla adeta seyircinin başını döndüren Hawke, önceki sezonlarda yer almışçasına hızla benimsendi.
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21 yaşındaki başarılı oyuncunun anne ve babasının kim olduğunu duyanlar ise hayretler içinde kaldı.
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Maya Hawke, Kill Bill filmiyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Uma Thurman ve Before Sunset filmiyle kalbimizi yumuşatan Ethan Hawke'ın kızı...
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Uma Thurman ve Ethan Hawke'ın 1998-2005 yılları arasındaki evliliğinden olan Maya Hawke, başarılı oyunculuğuyla anne babasını aratmıyor.
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Seyirci onu 2015 yılında BBC'nin Küçük Kadınlar uyarlamasındaki 'Jo March' rolüyle tanımıştı.
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Şimdilerde Stranger Things'teki Robin karakteriyle ülkelerine zarar vermek isteyen Ruslara zekasıyla savaş açan Hawke, ileride birçok büyük projede karşımıza çıkacak gibi...