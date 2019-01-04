Son Dakika Haberleri: Survivor 2019'un Yarışmacıları

Survivor 2019'un Yarışmacıları

1 saat önce

Acun Ilıcalı Survivor 2019 gönüllü yarışmacılarını açıkladı. İşte Survivor 2019'un gönüllü takımı...

1
Kaan Kazgan
Kaan Kazgan
24 yaşında ve profesyonel dövüşçü
2
Yusuf Karakaya
Yusuf Karakaya
24 yaşında ve profesyonel dövüşçü
3
Yağız Erdoğan
Yağız Erdoğan
22 yaşında ve milli atlet
4
Bora Edin
Bora Edin
34 yaşında ve crossfit eğitmeni
5
Sami Levi
Sami Levi
37 yaşında ve şarkıcı
6
Simge Olçun
Simge Olçun
23 yaşında ve milli atlet
7
Sinem Kılıç
Sinem Kılıç
22 yaşında ve yüzücü
8
Okay Köksal
Okay Köksal
31 yaşında ve milli güreşçi
9
Sude Burcu
Sude Burcu
22 yaşında ve tekvandocu
10
Burak Yurdugör
Burak Yurdugör
20 yaşında ve yüzücü
11
Sıla Rümeysa Ölçek
Sıla Rümeysa Ölçek
30 yaşında ve milli tekvandocu
12
Özgür Özdemir
Özgür Özdemir
35 yaşında ve dalgıç
13
Büşra Yalçın
Büşra Yalçın
21 yaşında ve voleybolcu
14
Azim Kaan Güvenilir
Azim Kaan Güvenilir
29 yaşında ve izdivaç programlarından tanınıyor.
15
Atakan Işıktutan
Atakan Işıktutan
24 yaşında ve crossfit atleti
16
Serpil Uzunçavdar
Serpil Uzunçavdar
34 yaşında ve eski milli tekvandocu
17
Asil Cengiz
Asil Cengiz
25 yaşında ve proje koordinatörü
18
Begüm Güven
Begüm Güven
22 yaşında ve voleybolcu
19
Seda Ocak
Seda Ocak
34 yaşında ve eski milli atlet
20
Hikmet Tuğsuz
Hikmet Tuğsuz
32 yaşında ve güreş antrenörü
21
Ecem Onaran
Ecem Onaran
29 yaşında ve spor eğitmeni
22
Hakan Kanık
Hakan Kanık
19 yaşında ve aşçı
23
Müzeyyen Seren Bayülken
Müzeyyen Seren Bayülken
22 yaşında ve yüzücü
24
Erdem Ekşioğlu
Erdem Ekşioğlu
25 yaşında ve oyuncu
25
Melisa Emirbayer
Melisa Emirbayer
23 yaşında ve yüzücü
26
Halim Baydur
Halim Baydur
29 yaşında ve milli vücut geliştirme sporcusu
27
Buse Akar
Buse Akar
21 yaşında ve voleybolcu
28
Emre Durak
Emre Durak
21 yaşında ve kişisel antrenör
29
Kader Karakaya
Kader Karakaya
22 yaşında ve atlet
30
Emin Günenç
Emin Günenç
24 yaşında ve oyuncu

»      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:13 

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