Survivor 2019'un Yarışmacıları

1
Kaan Kazgan
24 yaşında ve profesyonel dövüşçü
2
Yusuf Karakaya
24 yaşında ve profesyonel dövüşçü
3
Yağız Erdoğan
22 yaşında ve milli atlet
4
Bora Edin
34 yaşında ve crossfit eğitmeni
5
Sami Levi
37 yaşında ve şarkıcı
6
Simge Olçun
23 yaşında ve milli atlet
7
Sinem Kılıç
22 yaşında ve yüzücü
8
Okay Köksal
31 yaşında ve milli güreşçi
9
Sude Burcu
22 yaşında ve tekvandocu
10
Burak Yurdugör
20 yaşında ve yüzücü
11
Sıla Rümeysa Ölçek
30 yaşında ve milli tekvandocu
12
Özgür Özdemir
35 yaşında ve dalgıç
13
Büşra Yalçın
21 yaşında ve voleybolcu
14
Azim Kaan Güvenilir
29 yaşında ve izdivaç programlarından tanınıyor.
15
Atakan Işıktutan
24 yaşında ve crossfit atleti
16
Serpil Uzunçavdar
34 yaşında ve eski milli tekvandocu
17
Asil Cengiz
25 yaşında ve proje koordinatörü
18
Begüm Güven
22 yaşında ve voleybolcu
19
Seda Ocak
34 yaşında ve eski milli atlet
20
Hikmet Tuğsuz
32 yaşında ve güreş antrenörü
21
Ecem Onaran
29 yaşında ve spor eğitmeni
22
Hakan Kanık
19 yaşında ve aşçı
23
Müzeyyen Seren Bayülken
22 yaşında ve yüzücü
24
Erdem Ekşioğlu
25 yaşında ve oyuncu
25
Melisa Emirbayer
23 yaşında ve yüzücü
26
Halim Baydur
29 yaşında ve milli vücut geliştirme sporcusu
27
Buse Akar
21 yaşında ve voleybolcu
28
Emre Durak
21 yaşında ve kişisel antrenör
29
Kader Karakaya
22 yaşında ve atlet
30
Emin Günenç
24 yaşında ve oyuncu