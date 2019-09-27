Survivor All Star yarışmacısı Sema Aydemir, cesur pozlarıyla Instagram'ı sallıyor!

Aydemir, anne olduğu için böyle pozlar vermemesi gerektiğini söyleyen takipçilerine ise şu yanıtı verdi:

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''Şimdi buraya mayolu fotoğraflar koyuyorum. Birkaç densiz, ''Annesin sen! Ayıp ayıp'' yazacak. Eeeee??? Evet anneyim... Taş gibi de anneyim, hatta evimin reisi, oğlumun her şeyiyim. Kendim çalışıyorum, kendim kazanıyorum, kendim yaşıyorum. Kimselere de eyvallahım yok, çok şükür, bizim evin hem erkeği hem kadınıyım. Oooohhh sefam olsun. Hee bir de denize girerken mayo giyiyorum, affınıza sığınarak.''