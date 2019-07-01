Survivor'ın ünlü adasında 12. ölüm! Sebebi açıklanamıyor

1 Bu sene Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen 12. ölümden biri olan Khalid Adkins, hastalandıktan sonra böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti. FBI, art arda ölen vatandaşların metil alkol veya böcek ilacı ile bulaşmış bir virüs yüzünden olabileceğini düşünüyor.

2 Turizmi bile etkiledi Dominik'te yaşanan bu gizemli ölümler ve hastalanan kişi sayısının artmasından sonra turizmde yüzde 74 düşüş görüldü.

3 Çığlıkları uçağı inletti! Khalid, ABD'nin Kolorado eyâletinin başkenti Denver'deki evine uçacağı uçağa bindiğinde fenalaştı. Acı içinde çığlık atan Khalid, Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da hastaneye kaldırıldı. Khalid'in kız kardeşi "Khalid'i hemen Santo Domingo'ya transfer ettiler ve hastanede nefes almasının kötü olduğunu ve böbreklerinin başarısız olduğunu" söylediler. Khalid'in bacağının şiştiği, kusma ve ishal yaşadığı söylendi. Ertesi akşam, Khalid'in ailesi, Khalid'in cenaze masraflarına yardım edilmesi için GoFundMe sayfasında paylaşım yaptı. "Harap haldeyiz. Bu güncellemeyi yapmak çok zor ama Halid'i kaybettik!" notunu düştü.

4 Khalid'in vücudu otopsi için Denver' götürülecek! Khalid'in ailesi şunları söyledi: "Vücudunu eve götürmemiz her şey yardımcı olacak. Ona gerçekten ne olduğunu bilmek istiyoruz!" 20 ve 24 yaşındaki iki kızı, kendilerinin ve diğer aile üyelerinin, hastane personeli ile iletişim kurmak için mücadele ettiğini ve babalarının böbreklerinin neden bitik hale geldiğini kimsenin açıklayamadığını söyledi.