Süt Kardeşler'in Afife'si bakın hangi ünlünün eşi çıktı!

1 Süt Kardeşler'in güzeller güzeli Afife'sini canlandıran ünlü oyuncu Jale Altuğ, hepimizin bir dönem severek izlediği ünlü bir ismin eşi. Bakın o isim kim?

2 Süper Baba dizisiyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Şevket Altuğ, kendisi gibi oyuncu olan Jale Altuğ ile 1971 yılından beri evli. Evet yanlış okumadınız! Süt Kardeşler'in Afife'si ve Süper Baba'nın Fikret'i aslında karı-koca!

3 Efsane film Hababam Sınıfı'nda Güdük Necmi karakterine hayat veren Halit Akçatepe'nin, filmde babasıyla birlikte oynadığını söylesek...

4 Filmde 'Paşa Nuri' karakterini canlandıran Sıtkı Akçatepe, Halit Akçatepe'nin babası...

5 Peki, Yeşilçam'ın cimri adamı olarak tanıdığımız Ali Şen'in oğlu kim dersiniz?

6 Usta oyuncu Ali Şen, Türk Sineması'na gönül vermiş olan Şener Şen'in babası...

7 71 yaşındaki ünlü oyuncu İsmail Düvenci de oyunculuğa yıllarını vermiş ünlü bir ismin akrabası.

8 İsmail Düvenci, güzel oyuncu Ceyda Düvenci'nin babası...

9 Yeşilçam filmlerinde bir türlü ayık rollerde göremediğimiz Macit Flordun da şimdilerde seyircileri ekrana kilitleyen ünlü bir oyuncunun babası.

10 Macit Flordun, karizmatik görüntüsüyle büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Tardu Flordun'un babası.

11 Peki, 'Salak Milyoner' ve 'Köyden İndim Şehre' filmlerinde Zeki Alasya'nın eşine hayat veren oyuncunun, Alasya'nın o zamanki eşi Oya Alasya olduğunu söylesek...

12 Zeki Alasya ve Oya Alasya çifti, 1969 yılında dünyaevine girip 1987 yılında boşandılar.