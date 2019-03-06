Takıntılı Olduğu Escort Güzel İçin Kendi Futbol Takımından 250 Bin Sterlin Çaldı

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Kurnaz muhasebe asistanı Barnbrook, yaptığı sahtekarlığı kabul etti. Olay mahkemeye taşındı. AFC Fylde başkanı David Haythornthwaite, "Dünya çapında 300'ün üzerinde bir işletme kurdum. İnsanlara bazı şeyleri yapma ve belirli süreçleri takip etme konusunda hep güvendim ama böyle bir durumla ilk kez karşılaştım. Bu dava, Bay Barnbrook'un zorlanmadan çok para kazanmasına izin veren sistemlerimizdeki kusurları ortaya çıkardı. Bizim için büyük bir uyanış oldu. Üzücü olan şey, tüm bunlardan yararlanan tek kişinin bir escort olması ve parayı geri almak için kesinlikle hiçbir yasal hakkımızın olmaması.