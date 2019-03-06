Takıntılı Olduğu Escort Güzel İçin Kendi Futbol Takımından 250 Bin Sterlin Çaldı
2 saat önce
37 yaşındaki Andrew Barnbrook, takıntılı olduğu escort güzeli Victoria Sinclair'ın cinsel içerikli şovlarını izlemek ve pahalı hediyelerle ilişki kurmak için çalıştığı futbol kulübünden 250,000 sterlin çaldı.
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37 yaşındaki Andrew Barnbrook, bir escort güzeliyle görüntülü sohbet yapabilimek için çalıştığı futbol kulübünden 250,000 sterlin çaldı.
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İngiliz futbol kulübü AFC Fylde'ın muhasebe asistanlığını yapan Andrew Barnbrook, çaldığı parayı Victoria Sinclair'ın, cinsel içerikli kamera şovlarını izlemek ve ona pahalı hediyeler almak için kullandı.
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Victoria ile yaptığı kamera yayınları için dakika başına 3,99 sterlin ödedi. Sonrasında Victoria'yla yüz yüze tanıştı hediyeler almaya başladı.
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Kurnaz muhasebe asistanı Barnbrook, yaptığı sahtekarlığı kabul etti. Olay mahkemeye taşındı. AFC Fylde başkanı David Haythornthwaite, "Dünya çapında 300'ün üzerinde bir işletme kurdum. İnsanlara bazı şeyleri yapma ve belirli süreçleri takip etme konusunda hep güvendim ama böyle bir durumla ilk kez karşılaştım. Bu dava, Bay Barnbrook'un zorlanmadan çok para kazanmasına izin veren sistemlerimizdeki kusurları ortaya çıkardı. Bizim için büyük bir uyanış oldu. Üzücü olan şey, tüm bunlardan yararlanan tek kişinin bir escort olması ve parayı geri almak için kesinlikle hiçbir yasal hakkımızın olmaması.
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Victoria, 65.000 pound'luk Range Rover Sport kullanıyor ve çevrimiçi profilinde 1.100'den fazla değerlendirmesi var.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:49
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