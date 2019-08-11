Son Dakika Haberleri: Tam kesilecekken kaçtı! Gazeteciler, kurbanlık boğanın hışmına uğradı!
Son Dakika Fotogaleri

Tam kesilecekken kaçtı! Gazeteciler, kurbanlık boğanın hışmına uğradı!

1 saat önce

Rize'de sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa vatandaşları kovaladı. Kaçmaya çalışırken düşen 2 gazeteci yaralandı.

1
Merkeze bağlı Fatih Mahallesi'nde kesileceği sırada kaçan kurbanlık boğa ortalığı birbirine kattı.
2
Çay bahçesine giren boğa, kendisini yakalamaya çalışanları kovaladı.
3
İhbar üzerine gelen Rize Belediyesi veteriner ekiplerinin uyuşturucu iğne ile sakinleştirmeye çalıştığı boğa, ip ile yakalamaya çalışan kasaba saldırdı.
4
Boğa vatandaşları kovaladı, kaçmaya çalışırken düşen 2 gazeteci ise yaralandı. Uyuşturucu iğne atılan boğa, sakinleşince yakalanabildi.
5
Boğanın sahibi Havva Öksüz, kesim için dışarı çıkardıkları sırada boğanın bahçeye doğru fırlayarak kaçtığını belirterek "Çok korktuk. Herkese saldırdı.
6
Korkudan yaşadıklarımı anlatacak gibi değilim. Büyük şok yaşadık. Böyle bir hayvan görmedik. Çok değişik bir hayvan. Yakalamayacağımızı anlayınca belediyeye haber verdik. Onlar da geldi, yakaladı" dedi.


Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

10 aylıkken sahiplendi, kesmeye kıyamayınca doğum günü partisi düzenledi Kurban etini saklarken yapılan bu hata zehirliyor! İşte et saklamanın püf noktaları Kurban Bayramı'nda yapılacak ibadetler Müşterilerine kölelik yaptıran trans kadından itiraf: Cinsel organlarına tuz enjekte ediyorum!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 13:38:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tam kesilecekken kaçtı! Gazeteciler, kurbanlık boğanın hışmına uğradı!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]