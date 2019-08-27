Tanju Okan'ın yürek dağlayan 'Kadınım' şarkısını kim için söylediğini biliyor musunuz?

Teoman, evde Reggiani'nin plağını dinlerken birden 'Kadınım' şarkısının sözlerini yazmaya başladı ve heyecanla, o sırada yan odada uyuyan arkadaşı Tanju Okan'a koşup ''Kalk! Kalk bunu oku'' dedi. Okan, uykusuz gözlerle ayağa kalkıp arkadaşının kaleme aldığı şarkıyı söylemeye başlayınca, Teoman kayda girdi. Okan'ın, sadece tek bir kez seslendirdiği 'Kadınım' şarkısının üzerine yeni bir kayıt eklenmedi. Belki de bu hüzünlü ayrılık şarkısının yıllarca eskimeyen burukluğunun sırrı, Tanju Okan'ın o anda hissettiği duyguların tazeliğinde gizliydi.