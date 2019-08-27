Tanju Okan'ın yürek dağlayan 'Kadınım' şarkısını kim için söylediğini biliyor musunuz?

1 Usta sanatçı Tanju Okan, 1967 yılının Mayıs ayında, model Nur Erbay ile dünyaevine girdi. Bu evlilikten Tansu adında bir oğlu olan Okan, Erbay ile yalnızca bir yıl evli kaldı.

2 Okan, kariyerinin zirvesindeyken tanıştığı Zerrin Doğan'a sırılsıklam aşık oldu fakat Zerrin, zengin bir ailenin kızıydı. Genç aşıklar, her şeye rağmen aşklarını doludizgin yaşamaya devam ettiler. Ancak, Zerrin'in ailesi, Okan'ın 'alkolik' ve 'işe yaramaz bir şarkıcı' olduğunu düşünüyordu...

3 En baştan beri bu beraberliğe sıcak bakmayan aile, en sonunda harekete geçti ve kızlarını Amerika'ya gönderme kararı aldı. Tanju Okan, bu haberi duyunca Zerrin'in ailesine ait olan köşkün kapısında sabahlara kadar sevdiği kadının kendisine verilmesini bekledi. Fakat aile, kızları Zerrin'i köşkün arka kapısından kaçırarak bir şekilde uçağa bindirdi ve Amerika'ya gönderdi...

4 Sevdiği kadına doyamayan Okan, bu olaydan sonra kendisini alkole verdi. Zerrin Doğan ve Tanju Okan'ın aşkı, mutlu sonla bitmeyen bir Yeşilçam filminden farksızdı...



5 Tanju Okan'ın aşk acısı çektiği, adeta her anının ıstırap dolu olduğu günlerde, Okan'ın arkadaşı Mehmet Teoman da en az Okan kadar bu ayrılığa üzülüyordu.

6 Teoman, evde Reggiani'nin plağını dinlerken birden 'Kadınım' şarkısının sözlerini yazmaya başladı ve heyecanla, o sırada yan odada uyuyan arkadaşı Tanju Okan'a koşup ''Kalk! Kalk bunu oku'' dedi. Okan, uykusuz gözlerle ayağa kalkıp arkadaşının kaleme aldığı şarkıyı söylemeye başlayınca, Teoman kayda girdi. Okan'ın, sadece tek bir kez seslendirdiği 'Kadınım' şarkısının üzerine yeni bir kayıt eklenmedi. Belki de bu hüzünlü ayrılık şarkısının yıllarca eskimeyen burukluğunun sırrı, Tanju Okan'ın o anda hissettiği duyguların tazeliğinde gizliydi.

7 Zerrin ve Tanju çifti, ilerleyen zamanlarda birlikte olmanın bir yolunu bulup evlendiler ancak bu evlilik yalnızca 14 ay sürdü...

8 Kimi bu evliliğin bitme nedenini Zerrin Doğan'ın ailesine, kimi Tanju Okan'ın aşırı alkol tüketmesine yordu. Ancak gerçek sebebi, ikiliden başka kimse bilmedi.

9 Tanju Okan, 1996 yılında sahnedeyken, ne tesadüftür ki 'Kadınım' şarkısını seslendirdikten sonra fenalaşıp hayata gözlerini yumdu. O, yaşarken de ölürken de, Amerika uçağına bindikten sonra bir hayalete dönüşen ve tam 'kavuştum' derken kaybettiği Zerrin'ine hasretti...