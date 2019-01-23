Tarlada Ortaya Çıktı, Yakalamak İçin Herkes Seferber Oldu

Chonburi bölgesi gönüllü kurtarma ekibinden yardım istediler. Gönüllü kurtarma ekibinde babasıyla o gün işe giden 5 yaşındaki bir çocuk da vardı.

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Oğlu için endişe eden baba, yılandan uzak durması için oğluna bağırdı. Piton o kadar büyük o kadar güçlüydü ki; küçük çocuğu bir anda sarıp öldürebilirdi.