Son Dakika Haberleri: Tarlada Ortaya Çıktı, Yakalamak İçin Herkes Seferber Oldu

Tarlada Ortaya Çıktı, Yakalamak İçin Herkes Seferber Oldu

22 dakika önce

Tayland'da bir tarlada görev yapan işçiler tarafından bulunan 4 metrelik piton yılanı yürekleri ağza getirdi. Korkudan köpeklerin bile yanına yaşamadığı piton, Chonburi bölgesinde görev yapan gönüllü kurtarma ekipleri tarafından zar zor yakalandı.

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Tayland'ın doğusundaki Çonburi'deki bir tarla temizlenirken, bölgede çalışan işçiler, dört metre uzunluğundaki sürüngeni farketti.
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4 metre uzunluğundaki devasa piton herkesi korkuttu.
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Hemen yerel kurtarma ekibini çağırarak yardım istediler. Ekipler hızla tarlaya geldi.
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Chonburi bölgesi gönüllü kurtarma ekibinden yardım istediler. Gönüllü kurtarma ekibinde babasıyla o gün işe giden 5 yaşındaki bir çocuk da vardı.
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Oğlu için endişe eden baba, yılandan uzak durması için oğluna bağırdı. Piton o kadar büyük o kadar güçlüydü ki; küçük çocuğu bir anda sarıp öldürebilirdi.
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Pitonu yakalamak öyle kolay değildi.
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Piton resmen direniyordu.
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Korkudan köpekler bile yanına yanaşamıyordu.
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Kurtulmak için uzun süre çaba harcadı.
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Görevliler, sürüngeni yaklayıp çuvala koymaya karar verdi.
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Yakalanan piton yaşama alanına bırakıldı.

»      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 02:28 

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