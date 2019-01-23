Tarlada Ortaya Çıktı, Yakalamak İçin Herkes Seferber Oldu

1
Tayland'ın doğusundaki Çonburi'deki bir tarla temizlenirken, bölgede çalışan işçiler, dört metre uzunluğundaki sürüngeni farketti.
2
4 metre uzunluğundaki devasa piton herkesi korkuttu.
3
Hemen yerel kurtarma ekibini çağırarak yardım istediler. Ekipler hızla tarlaya geldi.
4
Chonburi bölgesi gönüllü kurtarma ekibinden yardım istediler. Gönüllü kurtarma ekibinde babasıyla o gün işe giden 5 yaşındaki bir çocuk da vardı.
5
Oğlu için endişe eden baba, yılandan uzak durması için oğluna bağırdı. Piton o kadar büyük o kadar güçlüydü ki; küçük çocuğu bir anda sarıp öldürebilirdi.
6
Pitonu yakalamak öyle kolay değildi.
7
Piton resmen direniyordu.
8
Korkudan köpekler bile yanına yanaşamıyordu.
9
Kurtulmak için uzun süre çaba harcadı.
10
Görevliler, sürüngeni yaklayıp çuvala koymaya karar verdi.
11
Yakalanan piton yaşama alanına bırakıldı.