Tartışmasız Dünyanın En Tuhaf 5 Ordusu

1 İSRAİL KADIN ORDUSU Kadınların 21 ay zorunlu askerlik yaptıkları İsrail'de kadın askerler çatışmalara katılmamak şartıyla savaş bölgelerinde görev yapmakta, erkeklerle aynı karargahta eğitim görmekte, aynı şartlarda yaşamakta, aynı nöbeti tutmaktadırlar. Fakat güzellikleri ve fizikleriyle görenleri kendilerine hayran bırakan İsrailli kadın askerler bir askerden ziyade bir modele benzemekteler. Güzelliklerini sosyal medya üzerinden paylaşmaktan çekinmeyen İsrailli kadın askerler sosyal medyada da oldukça popülerler.

2 TAYVAN 15 metrelik parkur çok zor gelmedi mi o zaman şartları biraz daha zorlaştıralım ve bu parkura bir de sert ve sivri taşları ekleyelim. Bir de bu parkurda yarı çıplak haldeki askerleri kollarını kullanmadan geçmelerini isteyelim. Bu sefer de çok acımasız oldu. Ama tüm bu bahsettiğimiz zorluklar Tayvan'da askeri eğitimlerde veriliyormuş. Orduda yer alabilmek için 9 haftalık zorlu bir eğitim sürecinden geçmeleri gereken askerler bu sürecin sonunda bir de herkesin cesaret edemeyeceği bir sınavı da geçmek zorundalar. 15 metre uzunluğundaki sert ve sivri kaya parçalarıyla kaplı yolda ellerini kullanmadan ilerlemek zorunda olan askerler bu zorlu dayanıklılık testi sırasında hayli acı çekmekteler. Ancak bu yolun sonunda onları bekleyen sevdiklerinin sıcak kucaklayışı ve artık orduda yer alabildikleri için büyük bir gurur bulunmaktadır.

3 HAYALET ORDU Gelmiş geçmiş dünyanın en ilginç ordusu olan Hayalet Ordu ile tanışın. Amerikan Ordusu'nun bir parçası olan Hayalet Ordu 2. Dünya Savaşı sırasında görev almıştır. Alman Ordusu'nu aktif olarak yanıltmak için kullanılan bu gizli birlik savaş yıllarında gizli tutulmuş, 2000li yılların başında Ghost Army adı altında tanınmaya başlanmıştır. 1100 kişiden oluşan bu sıra dışı orduda şaşırtıcı bir şekilde hiç asker bulunmuyormuş. Ressamlardan, mimarlara, aktörlerden ses teknisyenlerine kadar birçok yetenekli ve yaratıcı insandan oluşan bu sıra dışı ordu savaşın kazanılmasında çok etkili olmuştur. Amerika'nın Fransa'ya girdikten savaşın sonuna kadar geçen sürede, Hayalet Ordu Alman birliklerini kandırmak için sahte tanklar, ses kamyonları, sahte radyo iletişimleri gibi araç, gereç ve döküman üretmişlerdir. Son olarak bu başarılı ordu sivillerin arasına karışıp Amerikan generallerini taklit ederek kendilerini izleyen Alman ajanlarının kulağına gitmesi için yanlış bilgiler vermektelermiş.

4 SAN MARINO ORDUSU Dünyanın en küçük ordusunun hangi ülkeye ait olduğunu biliyor musunuz? İtalya sınırları içerisinde bulunan küçük bir ülke olan San Marino dünyanın en küçük ordusuna sahiptir. Zorunlu askerlik olmadığı için 80 gönüllü askerden oluşan San Marino ordusunun başlıca görevleri ise törensel vazifeler, sınırları devriye gezmek, hükümet binalarında bekçilik yapmak, büyük suçlarda suçluları polise teslim etmede polise yardım etmek ve ülkeyi savunmaktır. Ayrıca bu küçük ordunun yanında San Marino'da personel sayısı yaklaşık 700'ü bulan bir Polis Teşkilatı da bulunmaktadır.