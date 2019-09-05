Son Dakika Haberleri: Taşı toprağı altın İstanbul'un ismi bakın nereden geliyor!
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Taşı toprağı altın İstanbul'un ismi bakın nereden geliyor!

3 saat önce

İsimlerini kurucularından, kâşiflerinden ya da farkı dillerden alan birçok şehir bulunuyor. Kolay anlaşılan ya da tahmin edilebilen isimler olduğu gibi karmaşık ve ilginç olanlar da var. Turistler tarafından yoğun ilgi gören şehirlerin isimlerini nereden aldıklarını biliyor musunuz? İşte ilginç anlamları olan 30 dünya şehri...

1
İstanbul
İstanbul
İmparator Konstantin Roma'dan gelerek şehri kuruyor ve kendi adını veriyor. Aslında adam İtalyan ve Rumca tek kelime bilmiyor. Cumhuriyetten sonra resmi olarak kullanılmaya başlanan İstanbul isminin, Rumca'dan geldiğini ve geçmişte de kullanılan bir isim olduğunu İstanbul'un kelime olarak kökeninin "şehre" demek olan "stan" ve "şehir" anlamında "polis" kelimelerinin birleşiminden geliyor. Neden 'Stanpolis' demişler? Çünkü buraya gelen insanlar, yolda şehri sorarlarmış, 'Şehre nasıl gidebiliriz?' diye. O yüzden de şehrin adı 'Stanpolis' olarak kalmış ve zamanla İstanbul'a dönüşmüş.
2
Los Angeles
Los Angeles
İspanyolca "melek" anlamına gelen bir kelime.


3
Pekin (Beijing)
Pekin (Beijing)
Çince'de "bei" "kuzey", "jing" de "başkent" anlamına geliyor.
4
Kudüs (Jerusalem)
Kudüs (Jerusalem)
"Uru" ve "Shalem" kelimelerinin birleşmesiyle oluşan Jerusalem, "Shalem'in kurucusu" anlamına geliyor.
5
Riyad
Riyad
"Rawdah" kelimesinden gelen Riyad "bahçe" anlamına geliyor.


6
Varşova
Varşova
Soylu bir adam tarafından verilen bu isim "Warsz (Varş)"a ait olan anlamına gelmekte.
7
Viyana
Viyana
Kelt mitolojisindeki "windo" kelimesine dayanan bu kelime parlak ve çarşı anlamına geliyor.
8
Singapur
Singapur
"Singa" aslan, "pura" da merkez anlamına geliyor.


9
Seul
Seul
Korece "seo'ul", başkent anlamına geliyor.

10
Bangkok
Bangkok
"Bang" akarsu'da yer alan köy, "ko" ada anlamına geliyor.
11
Amsterdam
Amsterdam
Amsterdam, Amstel Nehrine yapılmış bir "barajın" etrafına kurulduğu için bu ismi alıyor.
12
Venedik
Venedik
Hint-Avrupa dil kökenine sahip olan "wen" kelimesinden geliyor ve "aşk" anlamına geliyor.
13
Brüksel
Brüksel
Brüksel "Yerleşim" anlamına gelen bir kelimedir.
14
Roma
Roma
Roma kurucusu ve ilk kralı olan "Romulus"tan adını alan bir şehirdir.
15
Atina
Atina
İsmini Yunan mitolojisindeki tanrılarından biri olan "Athena"dan almıştır.
16
Toronto
Toronto
"Ağaçların suyun içinde olduğu yer" anlamına geliyor.
17
Buenos aires
Buenos aires
İspanyolca'da "güzel hava" ve "hafif rüzgar" anlamlarına geliyor.
18
Vancouver
Vancouver
George Vancouver, şehre keşfinden sonra kendi soyadını verdi.
19
New York
New York
1664'teki İngiliz York dükünden sonra bu ismi aldı.
20
Shangay
Shangay
"Shang" "üstünde", "hai" de "deniz" demektir. Şanghay deniz üstündeki şehir anlamına geliyor.
21
Dubai
Dubai
Dubai, ismini "Akasya" anlamına gelen "dibba"dan alıyor.
22
Abu dabi
Abu dabi
"Ceylanların babası" anlamına geliyor.
23
Phuket
Phuket
"Bukit"den gelen Phuket, zirve anlamına geliyor.
24
Las Vegas
Las Vegas
İspanyolca'da "çimen" anlamına geliyor.
25
Prag
Prag
"Prah" aslında "geçit" ve "hızlı" anlamına geliyor.
26
Floransa
Floransa
Latince'de "çiçek" anlamında kullanılan bir kelime.
27
Petra
Petra
Şehir ismini "Taş" ve "kaya" anlamına gelen "Petros"dan alıyor.
28
Hong Kong
Hong Kong
"Hong" "hoş kokulu", "kong" da "liman" anlamına geliyor.
29
Kuala Lumpur
Kuala Lumpur
Kuala Lumpur, Klang ve Gombak nehirlerinin birleştiği yer anlamına geliyor.
30
Kiev
Kiev
Kiev de Roma gibi adını şehrin kurucusu olan "Kyi"den alıyor.



Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:45 
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