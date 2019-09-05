Taşı toprağı altın İstanbul'un ismi bakın nereden geliyor!

1

İstanbul

İmparator Konstantin Roma'dan gelerek şehri kuruyor ve kendi adını veriyor. Aslında adam İtalyan ve Rumca tek kelime bilmiyor. Cumhuriyetten sonra resmi olarak kullanılmaya başlanan İstanbul isminin, Rumca'dan geldiğini ve geçmişte de kullanılan bir isim olduğunu İstanbul'un kelime olarak kökeninin "şehre" demek olan "stan" ve "şehir" anlamında "polis" kelimelerinin birleşiminden geliyor. Neden 'Stanpolis' demişler? Çünkü buraya gelen insanlar, yolda şehri sorarlarmış, 'Şehre nasıl gidebiliriz?' diye. O yüzden de şehrin adı 'Stanpolis' olarak kalmış ve zamanla İstanbul'a dönüşmüş.