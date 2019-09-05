Taşı toprağı altın İstanbul'un ismi bakın nereden geliyor!

1
İstanbul
İmparator Konstantin Roma'dan gelerek şehri kuruyor ve kendi adını veriyor. Aslında adam İtalyan ve Rumca tek kelime bilmiyor. Cumhuriyetten sonra resmi olarak kullanılmaya başlanan İstanbul isminin, Rumca'dan geldiğini ve geçmişte de kullanılan bir isim olduğunu İstanbul'un kelime olarak kökeninin "şehre" demek olan "stan" ve "şehir" anlamında "polis" kelimelerinin birleşiminden geliyor. Neden 'Stanpolis' demişler? Çünkü buraya gelen insanlar, yolda şehri sorarlarmış, 'Şehre nasıl gidebiliriz?' diye. O yüzden de şehrin adı 'Stanpolis' olarak kalmış ve zamanla İstanbul'a dönüşmüş.
2
Los Angeles
İspanyolca "melek" anlamına gelen bir kelime.
3
Pekin (Beijing)
Çince'de "bei" "kuzey", "jing" de "başkent" anlamına geliyor.
4
Kudüs (Jerusalem)
"Uru" ve "Shalem" kelimelerinin birleşmesiyle oluşan Jerusalem, "Shalem'in kurucusu" anlamına geliyor.
5
Riyad
"Rawdah" kelimesinden gelen Riyad "bahçe" anlamına geliyor.
6
Varşova
Soylu bir adam tarafından verilen bu isim "Warsz (Varş)"a ait olan anlamına gelmekte.
7
Viyana
Kelt mitolojisindeki "windo" kelimesine dayanan bu kelime parlak ve çarşı anlamına geliyor.
8
Singapur
"Singa" aslan, "pura" da merkez anlamına geliyor.
9
Seul
Korece "seo'ul", başkent anlamına geliyor.
10
Bangkok
"Bang" akarsu'da yer alan köy, "ko" ada anlamına geliyor.
11
Amsterdam
Amsterdam, Amstel Nehrine yapılmış bir "barajın" etrafına kurulduğu için bu ismi alıyor.
12
Venedik
Hint-Avrupa dil kökenine sahip olan "wen" kelimesinden geliyor ve "aşk" anlamına geliyor.
13
Brüksel
Brüksel "Yerleşim" anlamına gelen bir kelimedir.
14
Roma
Roma kurucusu ve ilk kralı olan "Romulus"tan adını alan bir şehirdir.
15
Atina
İsmini Yunan mitolojisindeki tanrılarından biri olan "Athena"dan almıştır.
16
Toronto
"Ağaçların suyun içinde olduğu yer" anlamına geliyor.
17
Buenos aires
İspanyolca'da "güzel hava" ve "hafif rüzgar" anlamlarına geliyor.
18
Vancouver
George Vancouver, şehre keşfinden sonra kendi soyadını verdi.
19
New York
1664'teki İngiliz York dükünden sonra bu ismi aldı.
20
Shangay
"Shang" "üstünde", "hai" de "deniz" demektir. Şanghay deniz üstündeki şehir anlamına geliyor.
21
Dubai
Dubai, ismini "Akasya" anlamına gelen "dibba"dan alıyor.
22
Abu dabi
"Ceylanların babası" anlamına geliyor.
23
Phuket
"Bukit"den gelen Phuket, zirve anlamına geliyor.
24
Las Vegas
İspanyolca'da "çimen" anlamına geliyor.
25
Prag
"Prah" aslında "geçit" ve "hızlı" anlamına geliyor.
26
Floransa
Latince'de "çiçek" anlamında kullanılan bir kelime.
27
Petra
Şehir ismini "Taş" ve "kaya" anlamına gelen "Petros"dan alıyor.
28
Hong Kong
"Hong" "hoş kokulu", "kong" da "liman" anlamına geliyor.
29
Kuala Lumpur
Kuala Lumpur, Klang ve Gombak nehirlerinin birleştiği yer anlamına geliyor.
30
Kiev
Kiev de Roma gibi adını şehrin kurucusu olan "Kyi"den alıyor.