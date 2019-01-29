Tatile Gittikleri Ülkeyi 2 Haftada Birbirine Kattılar! Dünya Doran Ailesini Konuşuyor

1 Yeni Zelanda'ya tatile giden ve gittikleri her yerde olay çıkarıp toplum kurallarını ihlal eden 12 kişilik aile, ülkede 'istenmeyen turistler' ilan edildi. Hatta belediye başkanı bile canlı yayında aileye hakaret etti.

2 Aile, yaptıklarıyla resmen nefret sembolüne dönüştü. Binlerce kişi, ailenin ülkeyi terk etmesi için şikayette bulundu. Ailenin 2 hafta süren vukuatları ülkedeki tüm ana haber bültenlerine konu oldu. İşte Doran ailesinin karıştığı olaylar:

3 Gittikleri kafe ve restoranlarda hesap ödememek için türlü kavgalar çıkardılar. Yemeklerin içinden saç ve böcek çıktığını iddia ettiler.

4 Çadır kurdukları sahilde çöpleri yere attılar.

5 Ailenin en küçük üyesi, kendisini uyaran bir Yeni Zelandalı'nın üzerine yürüdü.

6 Medyanın ilgisini çeken aile, kendilerini görüntüleyen fotoğrafçıları tehdit etti. Bir foto muhabir, makinesini çaldıkları için aileden şikayetçi oldu.

7 Kiraladıkları dairelere maddi hasar verdiler.

8 Auckland Belediye Başkanı aileye kentin huzurunu kaçırdıkları için radyo yayınında hakaret etti.

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10 Ailenin bir üyesi silahlı suçlardan gözaltına alındı, kefaletle serbest kaldı.