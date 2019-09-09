Tavşanları kurtarmak isteyen Instagram fenomeni, neredeyse canından oluyordu!

'Mythical Mia' adlı Instagram fenomeni, Gurb bölgesinde bulunan bir çiftlikte yaşayan 16 tavşanı kurtardıktan hemen sonra, çiftçilerin saldırısına uğradı.

İspanyol yetkililerin raporlarına göre, Mia'nın kurtardığı tavşanların çoğu, yeni doğum yapmış anne tavşanlardı.

Anne tavşanlar serbest kaldığı için, onlarca yeni doğmuş tavşanın annesiz kaldığını söyleyen yetkililer, 90'dan fazla tavşanın öldüğünü anlattı.

Çiftliğe 15 arkadaşıyla birlikte dalan Mia, anne tavşanları kaçırdığı için çiftçilerin saldırısına uğradı.

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Yaşadığı dehşet anlarını Instagram'dan paylaşan genç fenomen, takipçilerine bazı hayvanları çiftlikten canlı kurtardığını, çiftlikten çıktıktan sonra 1 saat boyunca 5 araç tarafından kovalandıklarını ve önlerinin kesildiğini aktardı.