Son Dakika Haberleri: Tavşanları kurtarmak isteyen Instagram fenomeni, neredeyse canından oluyordu!
Son Dakika Fotogaleri

Tavşanları kurtarmak isteyen Instagram fenomeni, neredeyse canından oluyordu!

1 saat önce

İngiliz Instagram fenomeni Mythical Mia, Katalonya sınırlarında bulunan bir tavşan çiftliğinde yaşayan tavşanları kurtarmak isterken, canından oluyordu. Çiftçilerin hırsızlıkla suçlayıp aracına saldırdığı genç kadın, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

1
'Mythical Mia' adlı Instagram fenomeni, Gurb bölgesinde bulunan bir çiftlikte yaşayan 16 tavşanı kurtardıktan hemen sonra, çiftçilerin saldırısına uğradı.
2
İspanyol yetkililerin raporlarına göre, Mia'nın kurtardığı tavşanların çoğu, yeni doğum yapmış anne tavşanlardı.
3
Anne tavşanlar serbest kaldığı için, onlarca yeni doğmuş tavşanın annesiz kaldığını söyleyen yetkililer, 90'dan fazla tavşanın öldüğünü anlattı.

4
Çiftliğe 15 arkadaşıyla birlikte dalan Mia, anne tavşanları kaçırdığı için çiftçilerin saldırısına uğradı.
5
Yaşadığı dehşet anlarını Instagram'dan paylaşan genç fenomen, takipçilerine bazı hayvanları çiftlikten canlı kurtardığını, çiftlikten çıktıktan sonra 1 saat boyunca 5 araç tarafından kovalandıklarını ve önlerinin kesildiğini aktardı.
6
Aracına fırlatılan maddenin camı kırması nedeniyle kanlar içinde kalan Mia, "Pencere yüzüme doğru patladı. Her yerde benim kanım vardı" dedi.

7
Çiftçiler, aktivist fenomen ve arkadaşlarını, hırsızlıkla suçlarken, Mia, telef olmasına sebep olduğu tavşanlarla ilgili konuşmadı.

8
9
10



Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:08 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (3)


Diğer Galeriler

Risk tutkunu fenomen çiftin fotoğraflarına tepki yağıyor! Neşeli Günler'in Ahmet ve Mehmet'i son halleriyle görenleri şoke etti! Cinsel ilişki sahnesinde oynamayı reddeden genç oyuncu, diziden kovuldu! Kilo vermenizi sağlıyor, kalp sağlığını koruyor! İşte zeytinyağının mucizevi faydaları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 17:03:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tavşanları kurtarmak isteyen Instagram fenomeni, neredeyse canından oluyordu!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]