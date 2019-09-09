Tavşanları kurtarmak isteyen Instagram fenomeni, neredeyse canından oluyordu!
1 saat önce
İngiliz Instagram fenomeni Mythical Mia, Katalonya sınırlarında bulunan bir tavşan çiftliğinde yaşayan tavşanları kurtarmak isterken, canından oluyordu. Çiftçilerin hırsızlıkla suçlayıp aracına saldırdığı genç kadın, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
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'Mythical Mia' adlı Instagram fenomeni, Gurb bölgesinde bulunan bir çiftlikte yaşayan 16 tavşanı kurtardıktan hemen sonra, çiftçilerin saldırısına uğradı.
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İspanyol yetkililerin raporlarına göre, Mia'nın kurtardığı tavşanların çoğu, yeni doğum yapmış anne tavşanlardı.
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Anne tavşanlar serbest kaldığı için, onlarca yeni doğmuş tavşanın annesiz kaldığını söyleyen yetkililer, 90'dan fazla tavşanın öldüğünü anlattı.
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Çiftliğe 15 arkadaşıyla birlikte dalan Mia, anne tavşanları kaçırdığı için çiftçilerin saldırısına uğradı.
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Yaşadığı dehşet anlarını Instagram'dan paylaşan genç fenomen, takipçilerine bazı hayvanları çiftlikten canlı kurtardığını, çiftlikten çıktıktan sonra 1 saat boyunca 5 araç tarafından kovalandıklarını ve önlerinin kesildiğini aktardı.
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Aracına fırlatılan maddenin camı kırması nedeniyle kanlar içinde kalan Mia, "Pencere yüzüme doğru patladı. Her yerde benim kanım vardı" dedi.
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Çiftçiler, aktivist fenomen ve arkadaşlarını, hırsızlıkla suçlarken, Mia, telef olmasına sebep olduğu tavşanlarla ilgili konuşmadı.
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9.9.2019 17:03:45. #1.11#
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