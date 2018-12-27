Son Dakika Haberleri: Tekerlekli Sandalyesiyle Gittiği Gazze Sınırında Öldürüldü! İşte Anadolu Ajansından 2018'e Damga Vuran Fotoğraflar

Tekerlekli Sandalyesiyle Gittiği Gazze Sınırında Öldürüldü! İşte Anadolu Ajansından 2018'e Damga Vuran Fotoğraflar

2 saat önce

Anadolu Ajansı'nın 2018 yılına damga vuran fotoğrafları oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından üç kategoride "Yılın Fotoğrafları" seçilecek. İşte haber kategorisinden 19 özel fotoğraf...

1
Filistin direnişinin sembolü genç
Filistin direnişinin sembolü genç
2
Kaşıkçı cinayeti
Kaşıkçı cinayeti
3
Suriye'nin çocukları
Suriyenin çocukları
4
İsrail güçlerinden sağlık ekibine şiddet
İsrail güçlerinden sağlık ekibine şiddet
5
Gaz bombası ağzına girdi
Gaz bombası ağzına girdi
6
Kahraman itfaiyeci
Kahraman itfaiyeci
7
Doğu Guta'nın bebekleri
Doğu Gutanın bebekleri
8
Seçim zaferi
Seçim zaferi
9
Direnişe engel yok
Direnişe engel yok
10
Gazze'de Türk Bayrağı
Gazzede Türk Bayrağı
11
Sapanla direniş
Sapanla direniş
12
Büyük dönüş yürüyüşü
Büyük dönüş yürüyüşü
13
Gazze'ye hava saldırısı
Gazzeye hava saldırısı
14
Yemin
Yemin
15
Artuklu Hamamı'nın yolculuğu
Artuklu Hamamının yolculuğu
16
Burseya Dağına Türk Bayrağı
Burseya Dağına Türk Bayrağı
17
Mehmetçik'ten ilk iftar
Mehmetçikten ilk iftar
18
Türk bayrağı Afrin'de!
Türk bayrağı Afrinde!

»      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:32 

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