Tekerlekli Sandalyesiyle Gittiği Gazze Sınırında Öldürüldü! İşte Anadolu Ajansından 2018'e Damga Vuran Fotoğraflar
2 saat önce
Anadolu Ajansı'nın 2018 yılına damga vuran fotoğrafları oylamaya sunuldu. Oylama sonucunda, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından üç kategoride "Yılın Fotoğrafları" seçilecek. İşte haber kategorisinden 19 özel fotoğraf...
1
Filistin direnişinin sembolü genç
4
İsrail güçlerinden sağlık ekibine şiddet
5
Gaz bombası ağzına girdi
7
Doğu Guta'nın bebekleri
13
Gazze'ye hava saldırısı
15
Artuklu Hamamı'nın yolculuğu
16
Burseya Dağına Türk Bayrağı
17
Mehmetçik'ten ilk iftar
18
Türk bayrağı Afrin'de!
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:32
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