Son Dakika Haberleri: Tekne vakasıyla skandala imza atmıştı! Murat Başoğlu, bu kez bakın kiminle
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Tekne vakasıyla skandala imza atmıştı! Murat Başoğlu, bu kez bakın kiminle

43 dakika önce

2 yıl önce yeğeniyle bir teknede uygunsuz bir şekilde görüntülenen Murat Başoğlu, tatil yaptığı Bodrum'da yeni sevgilisiyle görüntülendi.

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Yasak aşkının ortaya çıkmasının ardından 14 yıllık eşi Hande Bermek'ten 2017 yılında boşanan Murat Başoğlu, bu sefer yine teknede yeni sevgilisiyle görüntülendi.
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Yeni sevgilisine gülücükler saçarak görülen Murat Başoğlu, kötü günlerini atlatmış gözüküyor.
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Yanındaki kız arkadaşıyla iddialara göre Yunan Adaları'nda tanıştı.
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Tanışıp sevgili olan ikili, Bodrum'a geçti.
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Çift, kiraladıkları teknelerinde deniz keyfi yaparken görüntülendi.
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Başoğlu sevgilisiyle teknede güneşlenirken birlikte selfie çekmeyi de ihmal etmedi.
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Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 01:40 
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