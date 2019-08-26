Tekne vakasıyla skandala imza atmıştı! Murat Başoğlu, bu kez bakın kiminle

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Yasak aşkının ortaya çıkmasının ardından 14 yıllık eşi Hande Bermek'ten 2017 yılında boşanan Murat Başoğlu, bu sefer yine teknede yeni sevgilisiyle görüntülendi.
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Yeni sevgilisine gülücükler saçarak görülen Murat Başoğlu, kötü günlerini atlatmış gözüküyor.
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Yanındaki kız arkadaşıyla iddialara göre Yunan Adaları'nda tanıştı.
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Tanışıp sevgili olan ikili, Bodrum'a geçti.
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Çift, kiraladıkları teknelerinde deniz keyfi yaparken görüntülendi.
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Başoğlu sevgilisiyle teknede güneşlenirken birlikte selfie çekmeyi de ihmal etmedi.