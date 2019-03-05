Telefonunun Dilini Azerice Yaptı, Paylaşımları Sosyal Medyayı Salladı!
1 saat önce
Twitter'da '@sunymoonfairy' isimli kullanıcının dilini Azerice yaptığı telefon ekranı görüntüleri sosyal medyayı kasıp kavurdu.
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Telefon dilini Azerice yapan kullanıcı, paylaştığı ekran görüntüleriyle resmen akım başlattı. Pek çok kullanıcı da buna özendi ve paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:48
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