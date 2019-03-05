Son Dakika Haberleri: Telefonunun Dilini Azerice Yaptı, Paylaşımları Sosyal Medyayı Salladı!

Telefonunun Dilini Azerice Yaptı, Paylaşımları Sosyal Medyayı Salladı!

1 saat önce

Twitter'da '@sunymoonfairy' isimli kullanıcının dilini Azerice yaptığı telefon ekranı görüntüleri sosyal medyayı kasıp kavurdu.

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Telefon dilini Azerice yapan kullanıcı, paylaştığı ekran görüntüleriyle resmen akım başlattı. Pek çok kullanıcı da buna özendi ve paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı.
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»      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 02:48 

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