Telefonunun Dilini Azerice Yaptı, Paylaşımları Sosyal Medyayı Salladı!

ZaZa12:

Anlamıyorum ki gülünecek ne var onların kendi dilleri sanan garip gelebilir nolmuş yani sen kendine bakda gül zırt gerçek Türkçeyi onlar kullanıyor senin kullandığın dilin yarısından fazlası yabancı kelimeler tırt

adamsın zaza: helal sana gardaşım 0 0 Yayından Kaldır