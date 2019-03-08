Son Dakika Haberleri: Telefonunuzu Koruması İçin Yüklediğiniz Bu Uygulama, Kredi Kartı Bilgilerinizi Çalıyor!

Telefonunuzu Koruması İçin Yüklediğiniz Bu Uygulama, Kredi Kartı Bilgilerinizi Çalıyor!

41 dakika önce

Telefonunuzda bu uygulamalar varsa derhal çöp kutusuna! İşte Google'ın, uygulama mağazasından kaldırdığı ve milyonlarca insanın telefonuna yüklediği o uygulamalar...

1
Master Cleaner - CPU Booster:
Master Cleaner - CPU Booster:
Telefonu hızlandırdığını iddia eden bu uygulama aslında tam bir tuzak; yüklüyse ilk işiniz hemen bu uygulamayı kaldırmak olsun.
2
Antivirus Free Process Virus:
Antivirus Free Process Virus:
Telefonunuzu koruduğunu iddia eden bir antivirüs uygulaması gibi görünse de; aslında kredi kartı bilgilerinizi çalıyor.
3
Realtime Booster:
Realtime Booster:
Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor.
4
SmartSwipe:
SmartSwipe:
Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.
5
Cartoon Art Photo:
Cartoon Art Photo:
Fotoğrafları çizgi filme dönüştüren başarılı bir uygulama gibi görünüyor; ancak kredi kartı bilgilerini çalıyor.

»      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:27 

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