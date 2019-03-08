Telefonunuzu Koruması İçin Yüklediğiniz Bu Uygulama, Kredi Kartı Bilgilerinizi Çalıyor!
41 dakika önce
Telefonunuzda bu uygulamalar varsa derhal çöp kutusuna! İşte Google'ın, uygulama mağazasından kaldırdığı ve milyonlarca insanın telefonuna yüklediği o uygulamalar...
1
Master Cleaner - CPU Booster:
Telefonu hızlandırdığını iddia eden bu uygulama aslında tam bir tuzak; yüklüyse ilk işiniz hemen bu uygulamayı kaldırmak olsun.
2
Antivirus Free Process Virus:
Telefonunuzu koruduğunu iddia eden bir antivirüs uygulaması gibi görünse de; aslında kredi kartı bilgilerinizi çalıyor.
3
Realtime Booster:
Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor.
4
SmartSwipe:
Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.
5
Cartoon Art Photo:
Fotoğrafları çizgi filme dönüştüren başarılı bir uygulama gibi görünüyor; ancak kredi kartı bilgilerini çalıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 09:27
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