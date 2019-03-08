Telefonunuzu Koruması İçin Yüklediğiniz Bu Uygulama, Kredi Kartı Bilgilerinizi Çalıyor!

1 Master Cleaner - CPU Booster: Telefonu hızlandırdığını iddia eden bu uygulama aslında tam bir tuzak; yüklüyse ilk işiniz hemen bu uygulamayı kaldırmak olsun.

2 Antivirus Free Process Virus: Telefonunuzu koruduğunu iddia eden bir antivirüs uygulaması gibi görünse de; aslında kredi kartı bilgilerinizi çalıyor.

3 Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizi çalmaktan başka bir şey yapmıyor.

4 SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizi anında telefondan çalıyor.