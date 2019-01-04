Televizyon Tarihine Damga Vurmuş Ünlülerin, Vakti Zamanında Çekilen Skandal Pozları

1
BENNU YILDIRIM
Bennu Yıldırımlar, Meme Vakfı'nın düzenlediği kampanya için objektif karşısına böyle geçti.
2
CEM YILMAZ - DENİZ AKKAYA
Cem Yılmaz ve Deniz Akkaya'nın bu pozu 2001 yılında Bazaar Dergisi için çekilmişti. Fotoğrafa bakınca tek bir şey diyorsun: ''Ünlüler eskiden daha cesurmuş!''
3
ALİŞAN
Türkücü Alişan, başrol oynadığı Cennet Mahallesi isimli dizide bu kılığa girmişti.
4
ATA DEMİRER
Şovmen Ata Demirer, topuklu ayakkabı giyerek objektiflere poz verdi.
5
BURCU KARA
Burcu Kara, Hafta Sonu Dergisi'nin organize ettiği kampanya kapsamında objektif karşısına geçip bu pozu verdi.
6
BUKET SAYGI
Manken Buket Saygı, Yıldırım Mayruk'un hazırladığı defilede göğüs dekolteli elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.
7
EBRU GÜNDEŞ
Ebru Gündeş, Gala Dergisi için kucağında bebekle objektif karşısına geçti.
8
LEVENT KIRCA
Levent Kırca yönetmenliğini yaptığı Son adlı filmin çekimleri sırasında ilginç görüntüler sergiledi.
9
HANDE ATAİZİ
Oyuncu Hande Ataizi at üstünde verdiği pozla şöhret kapılarını araladı.
10
TUBA EKİNCİ
Tuğba Ekinci, AIDS'e karşı kamuoyunu bilinçlendirmek için yürütülen projeye, bu pozla destek verdi.
11
ÖZCAN DENİZ
Özcan Deniz, imajını ölümsüzleştirdi ve Gala Dergisi'ne poz verdi.
12
NURGÜL YEŞİLÇAY
Nurgül Yaşilçay, fotoğrafçı Muammer Yanmaz'ın ilginç mimikler konsepti dahilinde poz verdi. Fotoğrafları da Tayyare Kültür Merkezi'nde sergilendi.
13
DEMET EVGAR
Oyuncu Demet Evgar, bu pozuyla bir hayli konuşuldu.
14
MELTEM CUMBUL
Oyuncu Meltem Cumbul, kendi ismini taşıyan şov programı için erkek kılığına girdi. Meltem Cumbul, saatler süren makyaj sonunda tanınmaz hale geldi.
15
MURAT BOZ
Murat Boz, InStyle Dergisi'nin 'Ünlülerin en ateşli halleri' kapsamında poz verdi.
16
NEFİSE KARATAY - MEHMET ALİ ERBİL
Elele Dergisi Mehmet Ali Erbil ve Nefise Karatay'ın çıplak pozlarını yayınladı.
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NEFİSE KARATAY - MEHMET ALİ ERBİL
18
TÜRKAN ŞORAY
Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray her ne kadar sinemada kurallarının olduğunu söylese de gençlik yıllarında iddialı pozlara imza attı.
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TUBA BÜYÜKÜSTÜN
Televizyon ekranlarının vazgeçilmez ismi Tuba Büyüküstün de Meme Vakfı'nın düzenlediği kampanya için poz verenlerden...
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SİBEL CAN
Sibel Can, gençlik yıllarında birçok dergiye poz verdi. Bu da o pozlardan birisi...
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SEVDA DEMİREL
Hande Ataizi'ne canlı yayında attığı tokat ile gündemi uzun süre meşgul eden ve sonra sessizliğe bürünen Sevda Demirel, başörtülü olarak fotoğraf çektirdi. Sevda Demirel'in, çekim sırasında kullandığı mimikler bir hayli ilginçti.
23
SERENAY SARIKAYA
''Göğüslerine silikon taktıran en genç yıldız" unvanını ele geçiren 1991 doğumlu Seranay Sarıkaya, katıldığı bir defileye transparan elbisesiyle damgasını vurdu.