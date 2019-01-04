Televizyon Tarihine Damga Vurmuş Ünlülerin, Vakti Zamanında Çekilen Skandal Pozları

1 BENNU YILDIRIM Bennu Yıldırımlar, Meme Vakfı'nın düzenlediği kampanya için objektif karşısına böyle geçti.

2 CEM YILMAZ - DENİZ AKKAYA Cem Yılmaz ve Deniz Akkaya'nın bu pozu 2001 yılında Bazaar Dergisi için çekilmişti. Fotoğrafa bakınca tek bir şey diyorsun: ''Ünlüler eskiden daha cesurmuş!''

3 ALİŞAN Türkücü Alişan, başrol oynadığı Cennet Mahallesi isimli dizide bu kılığa girmişti.

4 ATA DEMİRER Şovmen Ata Demirer, topuklu ayakkabı giyerek objektiflere poz verdi.

5 BURCU KARA Burcu Kara, Hafta Sonu Dergisi'nin organize ettiği kampanya kapsamında objektif karşısına geçip bu pozu verdi.

6 BUKET SAYGI Manken Buket Saygı, Yıldırım Mayruk'un hazırladığı defilede göğüs dekolteli elbisesiyle dikkatleri üzerine çekti.

7 EBRU GÜNDEŞ Ebru Gündeş, Gala Dergisi için kucağında bebekle objektif karşısına geçti.

8 LEVENT KIRCA Levent Kırca yönetmenliğini yaptığı Son adlı filmin çekimleri sırasında ilginç görüntüler sergiledi.





9 HANDE ATAİZİ Oyuncu Hande Ataizi at üstünde verdiği pozla şöhret kapılarını araladı.

10 TUBA EKİNCİ Tuğba Ekinci, AIDS'e karşı kamuoyunu bilinçlendirmek için yürütülen projeye, bu pozla destek verdi.

11 ÖZCAN DENİZ Özcan Deniz, imajını ölümsüzleştirdi ve Gala Dergisi'ne poz verdi.

12 NURGÜL YEŞİLÇAY Nurgül Yaşilçay, fotoğrafçı Muammer Yanmaz'ın ilginç mimikler konsepti dahilinde poz verdi. Fotoğrafları da Tayyare Kültür Merkezi'nde sergilendi.

13 DEMET EVGAR Oyuncu Demet Evgar, bu pozuyla bir hayli konuşuldu.

14 MELTEM CUMBUL Oyuncu Meltem Cumbul, kendi ismini taşıyan şov programı için erkek kılığına girdi. Meltem Cumbul, saatler süren makyaj sonunda tanınmaz hale geldi.

15 MURAT BOZ Murat Boz, InStyle Dergisi'nin 'Ünlülerin en ateşli halleri' kapsamında poz verdi.

16 NEFİSE KARATAY - MEHMET ALİ ERBİL Elele Dergisi Mehmet Ali Erbil ve Nefise Karatay'ın çıplak pozlarını yayınladı.

17 NEFİSE KARATAY - MEHMET ALİ ERBİL

18 TÜRKAN ŞORAY Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray her ne kadar sinemada kurallarının olduğunu söylese de gençlik yıllarında iddialı pozlara imza attı.

19 TÜRKAN ŞORAY

20 TUBA BÜYÜKÜSTÜN Televizyon ekranlarının vazgeçilmez ismi Tuba Büyüküstün de Meme Vakfı'nın düzenlediği kampanya için poz verenlerden...

21 SİBEL CAN Sibel Can, gençlik yıllarında birçok dergiye poz verdi. Bu da o pozlardan birisi...

22 SEVDA DEMİREL Hande Ataizi'ne canlı yayında attığı tokat ile gündemi uzun süre meşgul eden ve sonra sessizliğe bürünen Sevda Demirel, başörtülü olarak fotoğraf çektirdi. Sevda Demirel'in, çekim sırasında kullandığı mimikler bir hayli ilginçti.