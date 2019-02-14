Televizyonculuk Kariyeri Tek Programla Bitti! İşte Televizyon Tarihine Damgasını Vuran Skandallar

1 Güner Ümit Güner Ümit, 1995'te sunuculuğunu yaptığı Turnike programında, 'Mum söndü yapıyorlar' cümlesini kullanınca büyük tepki çekmiş, TV binası taşlanmış, görevi bırakarak uzun süre meslekten uzak kalmıştı. Güner Ümit, Alevi cemaatinden özür dilese de bir daha eski günlerine dönemedi.

2 Erol Büyükburç Şarkı Söylemek Lazım isimli yarışma programında jüri üyeliği yapan Erol Büyükburç, program sunucusu Behzat Uygur'un kendisine söz hakkı vermemesi üzerine sinirlendi. Usta sanatçı, "Ben burada saksı değilim, bana da söz hakkı vereceksin, ben Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük sanatçısıyım, en çok bana söz hakkı vereceksin" diyerek tepkisini dile getirdi. Behzat Uygur ise olay karşısında ''Siz benim büyüğümsünüz, susuyorum'' demekle yetindi.

3 Ata Demirer O gece Beyaz Show'a bağlanan genç kız Ata Demirer'e "Kız arkadaşınız var mı?" diye sordu. Ardından cümleye "Eğer yoksa..." diye devam ediyordu ki, Demirel "Verecen mi?" diye lafını kesti. Hem konuklar hem de Beyaz fena şaşırdı. Demirel, hatasını anlasa da artık iş işten geçmişti.

4 Banu Alkan - Murat Taşdemir Banu Alkan ve o dönemki sevgilisi Murat Taşdemir bir sabah programına birlikte katılmışlardı. İkili arasında aniden bir gerilim patlak verdi ve Alkan sevgilisi Taşdemir'e masada duran bir içeceği fırlattı. Kendine hakim olamayan Taşdemir, Alkan'a tokat attı.

5 Anna Nicole Smith Anna Nicole Smith, Amerikan Müzik Ödülleri Töreni'nde: Şöhret oluşunu bile 89 yaşındaki milyarder eşiyle evliliğine borçlu olan Smith, Kanye West'i takdim etmek amacıyla çıktığı sahnede skandala yol açtı. Aşırı alkollü Smith, kollarını havaya kaldırarak podyuma çıktı. Zayıfladığını göstermek için öne doğru eğilen ve bu sırada göğüsleri görünen Smith, "Vücudumu beğendiniz mi?" diye sorduğu seyircilerden herhangi bir yanıt alamadı, çünkü salondakilerin de ekran başındaki milyonlar gibi şaşkınlıktan dili tutulmuştu.

6 Eminem Görkemli bir törenle dağıtılan MTV Sinema Ödülleri gecesine yarattığı Borat karakteri ile dünya çapında ünlenen Sacha Baron Cohen damgasını vurdu.

7 Rapçi Fuat - Boys Anılar "Mesut Yar'la Tuhaf Şeyler"in konuğu Rapçi Fuat ve Boys Anılar idi. Fuat şarkısını söylerken, Boys Anılar'ın solisti aniden sahneye atıldı ve Fuat'ı yumrukladı. Canlı yayın hemen kesildi, Boys Anılar stüdyodan çıkarıldı.

8 Medyum Memiş - Keto En iyi medyumun kim olduğunun tartışması yapılırken Medyum Memiş "Gazete benim için herkesi şaşırtan medyum diye manşet attı" diyor. Bu cümlenin ardından Keto, Memiş'in hiç hoşuna gitmeyecek bir haberi hatırlatıyor. Sonrası mı? Tokat ve kavga...

9 Angelina Jolie Angelina Jolie, oyunculuğu ve Birleşmiş Milletler bünyesindeki yararlı çalışmaları bir yana, skandallarıyla da tanınan bir yıldız... "Girl, Interrupted" adlı filmdeki oyunuyla "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" dalında Oscar kazanan yıldız, ödülünü almaya erkek kardeşi James ile birlikte çıktı. Teşekkür konuşmasını yapan Jolie ile kardeşi, milyonların gözü önünde dudak dudağa öpüştü. Jolie, bunların üzerine bir de "Görüyorsunuz kardeşimle aşk yaşıyorum" diyerek tuz biber ekti.

10 Esra Ceyhan - Uçan Sabri Sunucu Esra Ceyhan'ın programı da oldukça ilginç anlara ev sahipliği yaptı. Programa katılan ve 6 yaşından bu yana geleceği gördüğünü, havada uçtuğunu iddia eden Sabri Yıldız, bir anda bağırarak yerinden fırladı ve stüdyoda yuvarlanmaya başladı. Olayın ardından Esra Ceyhan soğukkanlılığını korurken, Sabri Yıldız stüdyodan dışarıya çıkartıldı.

11 İbrahim Tatlıses - Ela Saygın İbrahim Tatlıses'in, katıldığı yarışma ile adını duyuran Ela Saygın'ı programında ağırladığı yayın, Türk televizyon tarihinin unutulmazları arasında yerini aldı. Konuğunu stüdyoya davet eden İbrahim Tatlıses, "Senin gibi bir altın nerede bulunur? Sana sütyen bile bulunmaz. O ölçüleri nereden bulacağız, o tarifi nasıl yapacağız?" sözleriyle konuğuna iltifatlarda bulunmuştu. Videoyu izleyenler "Bu program bugün yayınlansa kanalın kapısına kilit vururlar" demekten kendini alamıyor.

12 Seray Sever - Ali Poyrazoğlu Seray Sever ve Erkekler adlı programın çekimlerinde tiyatrocu Ali Poyrazoğlu, Seray Sever'e ilginç bir sürpriz yaptı. Sohbet sırasında Seray Sever'in, "Beni hiç kimse ellemedi" sözleri üzerine ayağa kalkan Ali Poyrazoğlu, "İnsan yaşamadığı şeyleri yaşamalı" diyerek Sever'i hiç beklemediği bir anda taciz etti.





13 Sevda Demirel - Hande Ataizi Programda "Şimdi aşk şarkısı söyleyeceğim. Hande aşkları çok iyi bilir. Ben bir gecelik ilişkiler kurmuyorum. Her zaman tek eşliliği savunmuşumdur" açıklamasını yaptıktan sonra da "Fuhuştan gözaltına alındığını ne çabuk unuttun Sevda?'' cevabını veren Hande Ataizi'nin üzerine yürüyen Sevda Demirel ''Ne dedin sen?'' dedikten sonra Ataizi'ne tokat atmıştı.

14 Mehmet Ali Erbil İzleyenleri şoke eden olay Mehmet Ali Erbil'in kendisinden araba isteyen yarışmacıya küfretmesiydi. Mehmet Ali Erbil olayı şöyle anlattı: "O dönemde yalvarmalar had safhadaydı. Bir kadın telefonla bağlanmış, arabayı istiyor. 'Ne olur Mehmet Ali Bey, oğlum da yeni ehliyet aldı' diyor. Yalvardıkça yalvarıyor, kadın yarışmaya devam ederken ben kulise üstümü değiştirmeye gittim o sırada Oğluna da sana da... diye küfrettim. Sesimi televizyondan duydum. 'Anaaa' dedim... Onu da duydum! Artık yapacak bir şey kalmamıştı...''