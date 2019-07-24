Son Dakika Haberleri: Tepki yağıyor! Cinsel ilişki robotlarını denetmek için genelev açtılar
Son Dakika Fotogaleri

Tepki yağıyor! Cinsel ilişki robotlarını denetmek için genelev açtılar

1 saat önce

ABD'nin Teksas eyaletinde, cinsel ilişki robotu satın almadan önce onu denemek isteyen müşterilere kolaylık sağlamak için açılan özel bir genelev bulunuyor!

1
ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Houston kentinde, cinsel ilişki robotlarını denemek isteyen müşterilerin rahat etmesi için açılmış olan özel bir robot genelevi var.
2
Tecavüze özendirdiği gerekçesiyle ülkedeki birçok muhafazakar tarafından kapatılması istenen genelevde, cinsel ilişki robotlarının fiyatı zaman zaman 15 bin lirayı buluyor.
3
Markanın sahibi Yuval Gabriel, dindar kesimden gelen tepkileri umursamıyor ve ABD'de 2020 yılına kadar 10 genelevi daha açmayı planlıyor.
4
Cinsel ilişki robotu denemek isteyen müşterilere kabarık ücretler karşılığında hizmet veren Gabriel, en ucuz robotlar için deneme seanslarının saatini 140 TL'den başlatıyor ve seansın uzaması halinde ücreti de arttırıyor.
5
Genelev ilk açıldığı yıllarda kapatılması için binlerce imza toplanmıştı ancak Yuval Gabriel bunu pek umursamadığını söyledi.
6
Çünkü Gabriel'in söylediğine göre bu işletmedeki her şey yasal...
7
8
9
10
11


Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:48 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Diğer Galeriler

Ronaldo'nun tek Instagram paylaşımının bedeli dudak uçuklatıyor! Yok böyle para! Ünlü rap yıldızı Cardi B, kalçasını açıp gösterdi! Hayranları şoke oldu Dubai Şeyhi'nin evden kaçan karısıyla ilgili şaşkına çeviren gelişme! Serinlemek için içiyorsunuz ama uyku kalitenizi bozuyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 16:29:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tepki yağıyor! Cinsel ilişki robotlarını denetmek için genelev açtılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]