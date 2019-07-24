Tepki yağıyor! Cinsel ilişki robotlarını denetmek için genelev açtılar

1 ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Houston kentinde, cinsel ilişki robotlarını denemek isteyen müşterilerin rahat etmesi için açılmış olan özel bir robot genelevi var.

2 Tecavüze özendirdiği gerekçesiyle ülkedeki birçok muhafazakar tarafından kapatılması istenen genelevde, cinsel ilişki robotlarının fiyatı zaman zaman 15 bin lirayı buluyor.

3 Markanın sahibi Yuval Gabriel, dindar kesimden gelen tepkileri umursamıyor ve ABD'de 2020 yılına kadar 10 genelevi daha açmayı planlıyor.

4 Cinsel ilişki robotu denemek isteyen müşterilere kabarık ücretler karşılığında hizmet veren Gabriel, en ucuz robotlar için deneme seanslarının saatini 140 TL'den başlatıyor ve seansın uzaması halinde ücreti de arttırıyor.

5 Genelev ilk açıldığı yıllarda kapatılması için binlerce imza toplanmıştı ancak Yuval Gabriel bunu pek umursamadığını söyledi.



6 Çünkü Gabriel'in söylediğine göre bu işletmedeki her şey yasal...



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