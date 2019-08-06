Tepkiler çığ gibi büyüyor! Yüzlerce balina hunharca katledildi

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Norveç ve İzlanda arasında bulunan Faroe adalarında, yaklaşık bir asırdır süren gelenek çerçevesinde, onlarca balina katlediliyor.
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Kanlı görüntülere sahne olan korkunç gelenek yüzünden, bu yıl da 23 balina katledildi.
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Çevrecilerin tepkisini çeken balina katliamı, Sea Shepherd Derneği üyeleri tarafından fotoğraflandı.
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Dernek üyelerinin katliamı sonlandırma çağrılarına rağmen köylüler, yapılan katliamın yasal olduğunu söyleyerek kendilerini savundular.
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Hvalvik köyünde yapılan katliamda, bu sene içinde 10 kez av yapıldığını ve şimdiye kadar 536 balinanın öldürüldüğünü söyleyen Sea Shepherd derneği, köylülere 10 yıl balina avı yapmamaları için 1 milyon euro teklif etmişti.
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(Fotoğraflar: Sea Shepherd Derneği)