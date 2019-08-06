Tepkiler çığ gibi büyüyor! Yüzlerce balina hunharca katledildi

Kanlı görüntülere sahne olan korkunç gelenek yüzünden, bu yıl da 23 balina katledildi.

Dernek üyelerinin katliamı sonlandırma çağrılarına rağmen köylüler, yapılan katliamın yasal olduğunu söyleyerek kendilerini savundular.

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Hvalvik köyünde yapılan katliamda, bu sene içinde 10 kez av yapıldığını ve şimdiye kadar 536 balinanın öldürüldüğünü söyleyen Sea Shepherd derneği, köylülere 10 yıl balina avı yapmamaları için 1 milyon euro teklif etmişti.