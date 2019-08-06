Son Dakika Haberleri: Tepkiler çığ gibi büyüyor! Yüzlerce balina hunharca katledildi
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Tepkiler çığ gibi büyüyor! Yüzlerce balina hunharca katledildi

5 saat önce

Norveç ve İzlanda arasında bulunan Faroe adalarında yaklaşık bir asırdır süren balina katliamı, bu yıl da çevrecileri ayaklandırdı. Kanlı katliam, çevreci 'Sea Shepherd Derneği' tarafından tepkiyle karşılanırken, köylüler katliamın yasal olduğunu savundu.

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Norveç ve İzlanda arasında bulunan Faroe adalarında, yaklaşık bir asırdır süren gelenek çerçevesinde, onlarca balina katlediliyor.
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Kanlı görüntülere sahne olan korkunç gelenek yüzünden, bu yıl da 23 balina katledildi.
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Çevrecilerin tepkisini çeken balina katliamı, Sea Shepherd Derneği üyeleri tarafından fotoğraflandı.
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Dernek üyelerinin katliamı sonlandırma çağrılarına rağmen köylüler, yapılan katliamın yasal olduğunu söyleyerek kendilerini savundular.
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Hvalvik köyünde yapılan katliamda, bu sene içinde 10 kez av yapıldığını ve şimdiye kadar 536 balinanın öldürüldüğünü söyleyen Sea Shepherd derneği, köylülere 10 yıl balina avı yapmamaları için 1 milyon euro teklif etmişti.
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(Fotoğraflar: Sea Shepherd Derneği)
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Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 09:12 
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YORUMLAR (20)
  • PoYrAzzZ: yaa kahhar yaa kahhar ya kahhar gören bilen sensin Allah ım dilsiz kullarına yapılan bunca zulme sessiz kalmazsın sen Allahım hahru perişan eyle Allahım Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • resit-31: HAYSEVERLER NEREDESİNİZ..ANCAK ALLAH TARAFINDAN İZİN VERİLMİŞ MÜSLÜMANLARIN KURBANLARINA GÜZ DİKERSİNİZ...HADİ MÜDAHALE EDİNDE GÖREYİM...DİGER DİN MESUPLARI HAYVAN KIYIMI YAPTIGINDA SUSARSINIZ Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • can: sonra diyiyolar hayvanlar saldırgan ulan insanoğlundan daha fazla saldırgan bi canlı varmı pes artık Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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