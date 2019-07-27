2 kadınla evliliğin yasal olduğu kabilede skandal: Ağaç kabuklarıyla kürtaj oluyorlar

1 Erkekler çok eşli, kadınlar mutsuz! İngiltere'de Kanal 4'te yayınlanan Extreme Vibes: The Last isimli belgeselin yapımcısı Livia Simoka, düştü yollara ve erkeklerin çok eşli, kadınların çok mutsuz olduğu Pygmy kabilesiyle tanıştı.

2 Yasa dışı ilişki yaygın! Yaşamın 10.000 yıl önce başladığı kabul edilen Orta Afrika'nın ilk sakinlerinden Pygmy Kabilesi'nde yasa dışı ilişkiler yaygın. Erkekler, kadınları aralarında bir güç savaşı olarak kullanıyor.

3 Erkekler 2 kadınla evlenebiliyor! Pygmy kabilesi erkeklerinin iki kadınla evlenmesi geleneksel. Bunun geleneksel olması kadınların doğal olarak kalbini kırıyor.

4 2. kadın olmayı kabul etti, terk edildi! Aka, 2. kadın olmayı kabul etti ve Ekwambe ile gizlice evlendi. Şimdi 3 aylık hamile ve terk edildi.

5 İlk eşine geri döndü! Ekwambe, Aka'yı terk etmeye ve orijinal eşine sadık kalmaya karar verdi çünkü Ekwambe'nin ilk karısı Yambi de şu an hamile. Ekwambe, ilk karısı Yambi'nin yanında kalması gerektiğini söyleyip gitti.

6 Ağaç kabuğuyla kürtaj! Aka ise tek başına çocuğa bakamayacağı için bebeğini öldürmeyi planlıyor. Burada kürtaj yöntemi çok farklı. Kadınlar ağaç kabuğundan üretilen bir zehir içerek bebeklerini doğmadan öldürüyorlar. Çaresiz kaldığını ve doğacak olan bebeğine tek başına bakacak durumu olmadığı için zehir içerek bebeğinden vazgeçmeye karar verdi. Kalbi kırık Aka, Ekwambe'nin bebeğine hamile ama Ekwambe'nin, kendisine ilişkilerinin bittiğini ve kendisi gibi hamile olan diğer eşine daha fazla ilgi göstermesi gerektiğini söylediği için bebeğini düşürmeye karar verdi. "Bu hamileliği bitirmek istiyorum. Ormandaki ağaç kabuğunu kullanacağım. Onu Ngongu adında bir ağaçtan alacağım. İçtiğim zaman bu hamilelik bitecek." dedi.