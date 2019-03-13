Terk Edilmiş Çöp Binadan Skandal Çıktı! 5 Yaşındaki Kızını Hamam Böcekleriyle Ölüme Terk Etti
1 saat önce
Moskova'da yaşanan olayda 47 yaşındaki Irina Garashchenko'nun, 5 yaşındaki kızını insanlıktan uzak şartlarda çöp ve hamamböceği kaplı bir evde yaşattığı ortaya çıktı.
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Apartman dairesinden çıkan sesler apartmanda yaşayanları tedirgin edince polise haber verildi.
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Apartman dairesi yıllardır boş kaldığı için kapılar kilitlenmiş ve kimsenin yaşamadığı biliniyordu.
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Polis ihbar üzerine apartman dairesine gelip inceleme yapmak istedi.
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Fakat kapılar kaynaklanarak kapatıldığı için polisin daireye girmesi zorlaştı. Polis kesici aletler ile demirleri kesmeyi başarınca büyük bir vicdansızlık gün yüzüne çıktı.
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Cani anne beş yaşındaki küçük kızını, çöp ve hamamböceği dolu evde günlerce aç bıraktı.
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Pislikten ve bakımsızlıktan, lastik toka bile zavallı kızın boynuna kök salmıştı.
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Evde bulunan küçük kız hemen hastaneye kaldırıldı, annesi Irina ise gözaltına alındı.
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Rus basını, anoreksik olan ve sosyal becerileri bulunmayan küçük kızın çöp evde hayatta kalmasının büyük bir şans olduğunu yazdı.
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Moskova'da mahkemeye çıkarılan Irina Garashchenko, cinayete teşebbüsten yargılanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:33
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