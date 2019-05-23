The Taste Jurisi Şemsa Denizsel'in, Eski Halini Görenler Gözlerine İnanamıyor

1 The Taste Türkiye'nin jürisi Şemsa Denizsel'i ne kadar tanıyorsunuz? Mesela başarılı şefin eskiden 125 kilo olduğunu biliyor muydunuz?

2 Şemsa Denizsel'in zayıflama hikayesi Şemsa Denizsel, Ayvalık'ta bir zeytinlik alıyor, o zeytinlik de aklını başından alıyor. Resmen âşık oluyor, kendini onun içinde hayal ediyor. Ama aklına şu soru geliyor: "İyi de benim sağlığım ne durumda? Ben gerçekten yıllarımı orada geçirebilecek miyim?"

3 Doktora gidiyor. Değerleri çok da iyi çıkmıyor. Orada uyarı alıyor. Fark ediyor ki kilolar başa bela…

4 Ve zayıflamaya karar veriyor.

5 60 kiloya yakın veriyor.

6 Şemsa Denizsel kimdir? Denizsel 1967 yılında İstanbul da dünyaya geldi. Avusturya Lisesini bitirdikten sonra ailesine Amerika da aşçılık okuyacağını söylediğinde saçmalama diye tepki aldığını söyleyen Şemsa Denizsel hiç okumak istemediği halde Londra'da Halkla İlişkiler Bölümünde okudu. Okurken bir mutfakta bulaşık yıkadı, patates soydu ve sabahın altısında kalkarak yeşillik yıkadı. Bundan ailesinin haberi olmadı. Bu zamana kadar el bebek gül bebek yetiştirilen Şemsa ellerinin çatladığını söylüyor.

7 İstanbul'a döndükten sonra 1992 yılında Vizyon Dekorasyon dergisinde işe başladı ve yazı yazmada yeteneksiz olduğunu farketti. Ancak fotoğrafa olan ilgisinden dolayı life style fotoğraf sitilisti oldu. İşini severek yaptığı için uzun yıllar bu sektörde devam etti ve yemek sitilistliği işine yöneldi. Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin Burç lokalinde işletmeci olarak görev yaptı. Ardından ortağı ile birlikte Kantin'i açtı.

8 Burada Yeni İstanbul Mutfağı adı altında yemekler yaparak 18 yıl insanlara hizmet etti. Yemekleri ile kısa sürede meşhur oldu. Akşam evinde yemek yapamayan veya misafir geldiğinde misafirini güzel ağırlamak isteyenlerin tercih ettiği ve evlere servis yapan bir formda işlerini büyüttü.